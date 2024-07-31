ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали центрального защитника из Бразилии
20-летний Жан Педросо ранее выступал за бразильский клуб Коритиба
Львовские Карпаты усилились 20-летним центральным бразильским защитником Жаном Педросо.
Жан Энрике Карнейро Педросо (Jean Henrique Carneiro Pedroso) родился 28 января 2004 года. Место рождения: Ponta Grossa (Parana, Бразилия). Рост: 191 см. Вес: 84 кг. Позиция центральный защитник.
Жан Педросо начал заниматься футболом в Куритибе, где проделал путь из юношеской команды в основную. В 19 лет дебютировал за Куритибу в бразильской Серии А, всего провел 7 поединков в элитном дивизионе.
В прошлом году в составе юношеской сборной Бразилии U-20 Жан выиграл чемпионат CONMEBOL, отыграв 7 поединков. Также новичок Карпат участвовал с бразильской сборной в молодежном чемпионате мира, где отыграл 5 матчей и забил 2 гола.
В текущем сезоне Педросо находился в основной обойме Куритибы, принял участие в 6 матчах.
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