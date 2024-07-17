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Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 00:44 | Обновлено 17 июля 2024, 01:17
404
0

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо

Контракт с Александре Пейкришвили расчитан на 5 лет

17 июля 2024, 00:44 | Обновлено 17 июля 2024, 01:17
404
0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ФК Динамо. Александре Пейкришвили

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником Александре Пейкришвили.

Соглашение между клубом и игроком рассчитано на 5 лет.

Пейкришвили является капитаном юношеской сборной Грузии U18, а также воспитанником «Динамо» Тбилиси. Преимущественно игрок выступал за вторую команду клуба (28 матчей, 9 голов).

Александре Пейкришвили - универсальный игрок, который может сыграть как классического центрального хавбека, так и атакующего полузащитника. Считается одним из самых больших талантов грузинского футбола своего возраста.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Динамо Тбилиси
Алексей Тиньков Источник: ФК Динамо Киев
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