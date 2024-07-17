ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо

Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником Александре Пейкришвили.

Соглашение между клубом и игроком рассчитано на 5 лет.

Пейкришвили является капитаном юношеской сборной Грузии U18, а также воспитанником «Динамо» Тбилиси. Преимущественно игрок выступал за вторую команду клуба (28 матчей, 9 голов).

Александре Пейкришвили - универсальный игрок, который может сыграть как классического центрального хавбека, так и атакующего полузащитника. Считается одним из самых больших талантов грузинского футбола своего возраста.