ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Контракт с Александре Пейкришвили расчитан на 5 лет
Киевское «Динамо» подписало контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником Александре Пейкришвили.
Соглашение между клубом и игроком рассчитано на 5 лет.
Пейкришвили является капитаном юношеской сборной Грузии U18, а также воспитанником «Динамо» Тбилиси. Преимущественно игрок выступал за вторую команду клуба (28 матчей, 9 голов).
Александре Пейкришвили - универсальный игрок, который может сыграть как классического центрального хавбека, так и атакующего полузащитника. Считается одним из самых больших талантов грузинского футбола своего возраста.
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