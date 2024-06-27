ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал нападающего олимпийской сборной Украины

Львовский «Рух» официально объявил о трансфере украинского нападающего киевской «Оболони» Игоря Краснопира.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с «желто-черными» контракт, который будет действовать в течение следующих 5 сезонов. Игрок взял в команде 95-й номер.

Игорь Краснопир родился 1 декабря 2002 года в Киеве. Выступления в ДЮФЛУ начал в 2016 году и до 2021 года выступал за столичные ДЮСШ-21, «Монолит», «Арсенал» и «Чемпион». Профессиональную карьеру начал в мае 2021 года в составе любительского клуба «Юниор» (Макаров), выступавшего в чемпионате Киевской области. После этого форвард выступал за «Калиновку» в областном первенстве Киевщины, а в августе 2022 года подписал профессиональный контракт с «Оболонью». В составе «пивоваров» Краснопир сыграл 52 матча, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. В частности, в сезоне 2023/24 нападающий провел 33 игры, в которых забил 7 голов и однажды ассистировал.

Также Игорь Краснопир является игроком молодежной сборной Украины (U-21), за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Кроме того, летом 2024 года нападающий дебютировал в составе олимпийской сборной Украины (U-23), в составе которой провел 4 игры и стал триумфатором турнира Мориса Ревелло.