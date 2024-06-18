ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало нападающего Днепра-1

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании флангового нападающего «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом будет действовать в течение следующих 2 сезонов. Как ранее говорил сам президент «Полесья» Геннадий Буткевич, сумма трансфера составила 600 тысяч евро.

Алексей начал заниматься футболом в академии львовских «Карпат», в этом же клубе в 2015 году он начал профессиональную карьеру (13 голов и 7 результативных передач в 107 поединках). В 2016-м году игрок находился в полугодовой аренде в испанском «Вильяреале», но впоследствии вернулся в «Карпаты». Всего в стане львовян Гуцуляк находился до 2020 года (13 голов и 7 результативных передач в 107 поединках).

После этого Алексей перешел в черниговскую «Десну», где за полтора года провел 33 матча (2 гола и 7 ассистов). Последним клубом футболиста был «Днепр-1» (20 точных выстрелов и 11 результативных передач в 76 поединках).

Кроме того, Гуцуляк был игроком юношеских сборных Украины разных лет. А в 2024-м Алексей дебютировал за национальную сборную Украины в матче плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, выйдя на замену.