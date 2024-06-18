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Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 15:26 | Обновлено 18 июня 2024, 15:27
2303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало нападающего Днепра-1

Алексей Гуцуляк сменил клубную прописку

18 июня 2024, 15:26 | Обновлено 18 июня 2024, 15:27
2303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало нападающего Днепра-1
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании флангового нападающего «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

Отмечается, что контракт между клубом и 26-летним футболистом будет действовать в течение следующих 2 сезонов. Как ранее говорил сам президент «Полесья» Геннадий Буткевич, сумма трансфера составила 600 тысяч евро.

Алексей начал заниматься футболом в академии львовских «Карпат», в этом же клубе в 2015 году он начал профессиональную карьеру (13 голов и 7 результативных передач в 107 поединках). В 2016-м году игрок находился в полугодовой аренде в испанском «Вильяреале», но впоследствии вернулся в «Карпаты». Всего в стане львовян Гуцуляк находился до 2020 года (13 голов и 7 результативных передач в 107 поединках).

После этого Алексей перешел в черниговскую «Десну», где за полтора года провел 33 матча (2 гола и 7 ассистов). Последним клубом футболиста был «Днепр-1» (20 точных выстрелов и 11 результативных передач в 76 поединках).

Кроме того, Гуцуляк был игроком юношеских сборных Украины разных лет. А в 2024-м Алексей дебютировал за национальную сборную Украины в матче плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, выйдя на замену.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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