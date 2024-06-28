ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок Металлиста 1925
Контракт подписан на 2 года
ФК «Металлист 1925» сообщил, что заключил контракт с 26-летним украинским защитником Василием Кравцом.
Срок трудового соглашения игрока с клубом составляет два года.
На профессиональном уровне Кравец играл за львовские «Карпаты», испанские клубы «Луго», «Леганес», «Спортинг», польский «Лех» и украинские клубы «Ворскла», «Днепр-1» и «Полесье».
Основная позиция – левый защитник. В «Металлисте 1925» будет выступать под 3-м номером.
В сезоне 2023/24 Василий Кравец провел 28 матчей за «Днепр-1» и «Полесье», но не сумел отличиться результативными действиями.
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