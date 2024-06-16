ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком

Житомирское «Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским защитником Василием Кравцом.

В отличие от случая с Артемом Шабановым, клуб не уточняет, на каких условиях был расторгнут контракт и кто стал инициатором данного решения.

Василий Кравец присоединился к «Полесью» в марте 2024 года, перейдя из «Днепра-1». Защитник успел провести 7 матчей за житомирян: 6 поединков в Украинской Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины (итого 483 игровых минуты).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1 миллион евро.