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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком
Украина. Премьер лига
16 июня 2024, 16:07 |
1706
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком

Василий Кравец присоединился к команде 3 месяца назад

16 июня 2024, 16:07 |
1706
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком
ФК Полесье. Василий Кравец

Житомирское «Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским защитником Василием Кравцом.

В отличие от случая с Артемом Шабановым, клуб не уточняет, на каких условиях был расторгнут контракт и кто стал инициатором данного решения.

Василий Кравец присоединился к «Полесью» в марте 2024 года, перейдя из «Днепра-1». Защитник успел провести 7 матчей за житомирян: 6 поединков в Украинской Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины (итого 483 игровых минуты).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1 миллион евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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OnlyKharkov
Welkom to Metalist 1925 
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Sit Simurg
не Усик? - я спок ..)
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