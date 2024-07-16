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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 16:55 | Обновлено 16 июля 2024, 16:58
708
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала нигерийского центрфорварда

Контракт с Самсоном Иеде рассчитан на 2 года

16 июля 2024, 16:55 | Обновлено 16 июля 2024, 16:58
708
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала нигерийского центрфорварда
Footboom. Самсон Иеде

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.

Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на 2 года.

Иеде будет выступать в «Ворскле» под 77-м номером

Ранее Самсон играл за эстонский «Пайде», датские «Мидтьюллан» и «Хорсенс», а также бельгийский «Ломмель». Последний клуб перед «Ворсклой» – одесский «Черноморец».

Отметим, что Sport.ua сообщал об этом трансфере еще в начале июля.

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трансферы Черноморец Одесса Хорсенс Ворскла Полтава трансферы УПЛ Самсон Иеде
Владимир Клепач Источник: ФК Ворскла
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