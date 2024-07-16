ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала нигерийского центрфорварда

Полтавская «Ворскла» подписала контракт с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.

Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на 2 года.

Иеде будет выступать в «Ворскле» под 77-м номером

Ранее Самсон играл за эстонский «Пайде», датские «Мидтьюллан» и «Хорсенс», а также бельгийский «Ломмель». Последний клуб перед «Ворсклой» – одесский «Черноморец».

Отметим, что Sport.ua сообщал об этом трансфере еще в начале июля.