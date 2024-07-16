Украина. Премьер лига16 июля 2024, 16:55 | Обновлено 16 июля 2024, 16:58
708
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала нигерийского центрфорварда
Контракт с Самсоном Иеде рассчитан на 2 года
16 июля 2024, 16:55 | Обновлено 16 июля 2024, 16:58
708
0
Полтавская «Ворскла» подписала контракт с нигерийским центрфорвардом Самсоном Иеде.
Сообщается, что трудовое соглашение рассчитано на 2 года.
Иеде будет выступать в «Ворскле» под 77-м номером
Ранее Самсон играл за эстонский «Пайде», датские «Мидтьюллан» и «Хорсенс», а также бельгийский «Ломмель». Последний клуб перед «Ворсклой» – одесский «Черноморец».
Отметим, что Sport.ua сообщал об этом трансфере еще в начале июля.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2024, 04:34 0
Итальянский тренер высказался об игре Нико Уильямса
Футбол | 16 июля 2024, 07:05 11
Главным фаворитом теперь является испанец Родри
Футбол | 16.07.2024, 17:25
Бокс | 16.07.2024, 08:10
Футбол | 16.07.2024, 14:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
16.07.2024, 02:29 25
15.07.2024, 07:15 4
Футбол
Бокс
15.07.2024, 15:25 3
15.07.2024, 07:28 24