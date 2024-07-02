Украина. Премьер лига02 июля 2024, 19:53 |
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Ворскла подписала экс-форварда Черноморца
Полтавский клуб оформил трансфер нигерийского нападающего
02 июля 2024, 19:53 |
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Как стало известно Sport.ua, 26-летний нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком полтавской «Ворсклы». Контракт подписан на два года.
«Ворскла» оформила трансфер Иеде из датского клуба «Хорсенс».
Прошлый сезон нигерийский легионер провел на правах аренды за одесский «Черноморец». В составе одесситов Самсон провел 25 матчей, в которых забил два гола.
Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала контракт с лучшим игроком чемпионата Черногории прошлого сезона.
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