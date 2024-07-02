Ворскла подписала экс-форварда Черноморца

Как стало известно Sport.ua, 26-летний нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком полтавской «Ворсклы». Контракт подписан на два года.

«Ворскла» оформила трансфер Иеде из датского клуба «Хорсенс».

Прошлый сезон нигерийский легионер провел на правах аренды за одесский «Черноморец». В составе одесситов Самсон провел 25 матчей, в которых забил два гола.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала контракт с лучшим игроком чемпионата Черногории прошлого сезона.