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  4. Ворскла подписала экс-форварда Черноморца
Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:53 |
354
0

Ворскла подписала экс-форварда Черноморца

Полтавский клуб оформил трансфер нигерийского нападающего

02 июля 2024, 19:53 |
354
0
Ворскла подписала экс-форварда Черноморца
ФК Черноморец. Самсон Иеде

Как стало известно Sport.ua, 26-летний нигерийский форвард Самсон Иеде стал игроком полтавской «Ворсклы». Контракт подписан на два года.

«Ворскла» оформила трансфер Иеде из датского клуба «Хорсенс».

Прошлый сезон нигерийский легионер провел на правах аренды за одесский «Черноморец». В составе одесситов Самсон провел 25 матчей, в которых забил два гола.

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» подписала контракт с лучшим игроком чемпионата Черногории прошлого сезона.

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Самсон Иеде инсайд Ворскла Полтава трансферы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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