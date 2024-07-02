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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 16:20 | Обновлено 02 июля 2024, 16:23
561
0

Ворскла подписала лучшего игрока Черногории

Полтавский клуб усиливает состав на следующий сезон

02 июля 2024, 16:20 | Обновлено 02 июля 2024, 16:23
561
0
Ворскла подписала лучшего игрока Черногории
radiorozaje.me. Демир Шкриель

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» подписала контракт с черногорским вингером Демиром Шкриелем. Соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 26-летний Шкриель стал лучшим игроком чемпионата Черногории, где выступал в составе «Морнар Бар». По нашей информации, «Морнар Бар» сохранит процент для будущего трансфера игрока.

Ранее была информация, что «Ворсклу» покинули четыре легионера.

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Источник: капитан Металлиста 1925 покинет клуб
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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