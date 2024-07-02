Ворскла подписала лучшего игрока Черногории

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» подписала контракт с черногорским вингером Демиром Шкриелем. Соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 26-летний Шкриель стал лучшим игроком чемпионата Черногории, где выступал в составе «Морнар Бар». По нашей информации, «Морнар Бар» сохранит процент для будущего трансфера игрока.

Ранее была информация, что «Ворсклу» покинули четыре легионера.