Украина. Премьер лига02 июля 2024, 16:20 | Обновлено 02 июля 2024, 16:23
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Ворскла подписала лучшего игрока Черногории
Полтавский клуб усиливает состав на следующий сезон
02 июля 2024, 16:20 | Обновлено 02 июля 2024, 16:23
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Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» подписала контракт с черногорским вингером Демиром Шкриелем. Соглашение рассчитано на три года.
В прошлом сезоне 26-летний Шкриель стал лучшим игроком чемпионата Черногории, где выступал в составе «Морнар Бар». По нашей информации, «Морнар Бар» сохранит процент для будущего трансфера игрока.
Ранее была информация, что «Ворсклу» покинули четыре легионера.
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