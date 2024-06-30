ОФИЦИАЛЬНО. Четыре легионера покинули полтавскую Ворсклу

Полтавская «Ворскла» официально сообщила, что четыре легионера покидают команду УПЛ.

Больше не являются игроками полтавской команды бразильские защитники Тиаго Сантана и Фелипе Родригес, ганский полузащитник Наджиб Якубу и албанский хавбек Ардит Толи.

Причина расставания – истек срок действия контрактов легионеров с клубом.

Наджиб Якубу в прошлом сезоне сыграл за Ворсклу 15 матчей, без забитых голов. Ожидается, что 1 июля он присоединится к львовскому Руху.