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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 22:41 | Обновлено 30 июня 2024, 23:01
951
0

ОФИЦИАЛЬНО. Четыре легионера покинули полтавскую Ворсклу

Из клуба ушли Наджиб Якубу, Тиаго Сантана, Фелипе Родригес и Ардит Толи

30 июня 2024, 22:41 | Обновлено 30 июня 2024, 23:01
951
0
ОФИЦИАЛЬНО. Четыре легионера покинули полтавскую Ворсклу
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» официально сообщила, что четыре легионера покидают команду УПЛ.

Больше не являются игроками полтавской команды бразильские защитники Тиаго Сантана и Фелипе Родригес, ганский полузащитник Наджиб Якубу и албанский хавбек Ардит Толи.

Причина расставания – истек срок действия контрактов легионеров с клубом.

Наджиб Якубу в прошлом сезоне сыграл за Ворсклу 15 матчей, без забитых голов. Ожидается, что 1 июля он присоединится к львовскому Руху.

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Ворскла Полтава Наджиб Якубу Тиаго Сантана Фелипе Родригес Ардит Толи расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Ворскла
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