Украина. Премьер лига30 июня 2024, 22:41 | Обновлено 30 июня 2024, 23:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Четыре легионера покинули полтавскую Ворсклу
Из клуба ушли Наджиб Якубу, Тиаго Сантана, Фелипе Родригес и Ардит Толи
30 июня 2024, 22:41 | Обновлено 30 июня 2024, 23:01
951
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Полтавская «Ворскла» официально сообщила, что четыре легионера покидают команду УПЛ.
Больше не являются игроками полтавской команды бразильские защитники Тиаго Сантана и Фелипе Родригес, ганский полузащитник Наджиб Якубу и албанский хавбек Ардит Толи.
Причина расставания – истек срок действия контрактов легионеров с клубом.
Наджиб Якубу в прошлом сезоне сыграл за Ворсклу 15 матчей, без забитых голов. Ожидается, что 1 июля он присоединится к львовскому Руху.
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