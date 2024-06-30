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Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 21:29 | Обновлено 30 июня 2024, 21:36
507
1

Фелипе РОДРИГЕС: «Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев»

Бразильский универсал покидает полтавский клуб

30 июня 2024, 21:29 | Обновлено 30 июня 2024, 21:36
507
1
Фелипе РОДРИГЕС: «Некоторые сотрудники Ворсклы не уважали иностранцев»
УПЛ. Фелипе Родригес

Как стало известно Sport.ua, нынешним летом «Ворскла» рассталась с бразильцами, которые защищали ее цвета в прошлом сезоне (в их числе Фелипе Родригес, Тиаго Сантана и Тиаго Кунья). Под вопросом только Лукас Перейра, имеющий контракт до конца 2025 года, но и он, по нашей информации, вряд ли вернется в клуб.

Полузащитник Фелипе Родригес, с которым пообщался корреспондент Sport.ua, полтавским периодом карьеры остался доволен. Даже при том, что, по словам игрока, далеко не все в клубе относились к нему и другим легионерам с уважением.

«Несмотря на то что в Украине идет война, мне понравилось в вашей стране. Где продолжу карьеру, пока не знаю. Мой контракт с «Ворсклой» заканчивается 30 июня. Я благодарен клубу за все и желаю ему только успехов. Хотя вынужден признать: некоторые сотрудники «Ворсклы» относились к иностранцам не очень хорошо, без уважения. Это было неприятно. Когда ты чувствуешь поддержку, дела на поле определенно идут лучше», — сказал Родригес.

28-летний полузащитник (хотя приходил он из «Новоризонтино» защитником, а в последнее время вовсе играл центрфорварда) провел в Полтаве два года. В минувшем сезоне Фелипе Родригес сыграл за «Ворсклу» 22 матча, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Бело-зеленые по итогам чемпионата 2023/2024 заняли 9-е место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Ворскле» находится полузащитник, игравший в предыдущем сезоне в Первой лиге.

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инсайд Ворскла Полтава Фелипе Родригес расизм
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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MrStepanovM .
хм...без поваги...що саме? може те що ти повагою вважаєш в Україні якось по іншому зветься?
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