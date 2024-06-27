Украина. Премьер лига27 июня 2024, 20:47 | Обновлено 27 июня 2024, 21:00
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На просмотре в Ворскле находится полузащитник из клуба Первой лиги
Назар Приходько из Хуста может пополнить состав полтавского клуба
27 июня 2024, 20:47 | Обновлено 27 июня 2024, 21:00
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На просмотре в Ворскле находится полузащитник из клуба Первой лиги, сообщает канал болельщиков полтавского клуба.
22-летний хавбек Назар Приходько из Хуста может пополнить состав полтавского командой, выступающей в УПЛ.
За Хуст Назар Приходько начал выступать в 2022 году. Раньше он играл за аматорские команды Вотранс Луцк и Динамо Фастов.
В минувшем сезоне Назар сыграл 26 матчей за забил 5 мячей за Хуст в Первой лиге.
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