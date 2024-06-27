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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 20:23 | Обновлено 27 июня 2024, 20:42
281
0

Ворскла планирует усилиться вингером сборной Черногории

Демир Шкриель выступает за черногорский клуб Морнар Бар

27 июня 2024, 20:23 | Обновлено 27 июня 2024, 20:42
281
0
Ворскла планирует усилиться вингером сборной Черногории
ФК Морнар Бар. Демир Шкриель

Полтавская Ворскла планирует усилиться вингером сборной Черногории – Демир Шкриель может стать игроком клуба УПЛ.

26-летний полузащитник играет за черногорский клуб Морнар Бар, который занял второе место в национальном чемпионате Черногории и вышел в квалификацию Q1 Лиги конференций 2024/25.

Недавно хавбек дебютировал за сборную Черногории. 21 марта он сыграл в товарищеском матче против команды беларуси (2:0).

В прошлом чемпионате Черногории Демир Шкриель провел 35 матчей и забил 5 голов, также сыграл 1 поединок Кубка Черногории.

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Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанюк Источник
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