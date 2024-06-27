Ворскла планирует усилиться вингером сборной Черногории
Демир Шкриель выступает за черногорский клуб Морнар Бар
Полтавская Ворскла планирует усилиться вингером сборной Черногории – Демир Шкриель может стать игроком клуба УПЛ.
26-летний полузащитник играет за черногорский клуб Морнар Бар, который занял второе место в национальном чемпионате Черногории и вышел в квалификацию Q1 Лиги конференций 2024/25.
Недавно хавбек дебютировал за сборную Черногории. 21 марта он сыграл в товарищеском матче против команды беларуси (2:0).
В прошлом чемпионате Черногории Демир Шкриель провел 35 матчей и забил 5 голов, также сыграл 1 поединок Кубка Черногории.
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