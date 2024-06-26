Ворскла вышла из отпуска. Чеснаков вошел в тренерский штаб
Команда Сергея Долганского начинает подготовку к новому чемпионату
Игроки главной команды полтавской Ворсклы вышли из отпуска и впервые за последний месяц собрались вместе.
Пока нет легионеров, которые присоединятся к коллективу несколько позже, группа молодежи перешла из юношеского в основной состав. Молодые, мотивированные кадры обязательно пригодятся, – убеждены в тренерском штабе Сергея Долганского.
Владимир Чеснаков официально вошел в тренерский состав первой команды. Эту новость на общем собрании перед тренировкой встретили аплодисментами, поздравив легенду полтавского футбола с началом нового этапа большой футбольной жизни.
На поле большей частью идет беговая работа, но пока без интенсивного, в первую неделю после длительной передышки. Несколько следующих дней ребята будут чередовать посещение врачей и прохождение углубленного медосмотра с тренировками в тренажерном зале и на поле.
О потенциальных новичках тренеры пока говорят: узнаете позже. Селекционная работа ведется, и усиление может быть в каждом из игровых звеньев. Один из потенциальных новобранцев, иностранец, уже в тренировочном лагере бело-зеленых, его имя назовут вскоре.
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