Ворскла вышла из отпуска. Чеснаков вошел в тренерский штаб

Игроки главной команды полтавской Ворсклы вышли из отпуска и впервые за последний месяц собрались вместе.

Пока нет легионеров, которые присоединятся к коллективу несколько позже, группа молодежи перешла из юношеского в основной состав. Молодые, мотивированные кадры обязательно пригодятся, – убеждены в тренерском штабе Сергея Долганского.

Владимир Чеснаков официально вошел в тренерский состав первой команды. Эту новость на общем собрании перед тренировкой встретили аплодисментами, поздравив легенду полтавского футбола с началом нового этапа большой футбольной жизни.

На поле большей частью идет беговая работа, но пока без интенсивного, в первую неделю после длительной передышки. Несколько следующих дней ребята будут чередовать посещение врачей и прохождение углубленного медосмотра с тренировками в тренажерном зале и на поле.

О потенциальных новичках тренеры пока говорят: узнаете позже. Селекционная работа ведется, и усиление может быть в каждом из игровых звеньев. Один из потенциальных новобранцев, иностранец, уже в тренировочном лагере бело-зеленых, его имя назовут вскоре.