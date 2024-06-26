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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 01:51 | Обновлено 26 июня 2024, 02:09
48
0

Ворскла договорилась про трансфер легионера, который играл за Черноморец

Права на форварда Самсона Иеде принадлежат датскому клубу Хорсенс

26 июня 2024, 01:51 | Обновлено 26 июня 2024, 02:09
48
0
Ворскла договорилась про трансфер легионера, который играл за Черноморец
ФК Черноморец. Самсон Иеде

Полтавская Ворскла договорилась о трансфере нигерийского форварда Самсона Иеде, сообщает Tipsbladet.

26-летний нападающий прошлый сезон отыграл в Черноморце на правах аренды.

Права на нигерийского форварда принадлежит датскому клубу Хорсенс.

Клубы договариваются о полноценном трансфере. Соглашение почти заключено, осталось согласовать некоторые детали.

Самсон Иеде сыграл 25 матчей в сезоне УПЛ за Черноморец и забил 2 гола.

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Самсон Иеде Ворскла Полтава Черноморец Одесса Хорсенс трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Степанюк Источник: Tipsbladet
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