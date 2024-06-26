Украина. Премьер лига26 июня 2024, 01:51 | Обновлено 26 июня 2024, 02:09
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Ворскла договорилась про трансфер легионера, который играл за Черноморец
Права на форварда Самсона Иеде принадлежат датскому клубу Хорсенс
26 июня 2024, 01:51 | Обновлено 26 июня 2024, 02:09
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Полтавская Ворскла договорилась о трансфере нигерийского форварда Самсона Иеде, сообщает Tipsbladet.
26-летний нападающий прошлый сезон отыграл в Черноморце на правах аренды.
Права на нигерийского форварда принадлежит датскому клубу Хорсенс.
Клубы договариваются о полноценном трансфере. Соглашение почти заключено, осталось согласовать некоторые детали.
Самсон Иеде сыграл 25 матчей в сезоне УПЛ за Черноморец и забил 2 гола.
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