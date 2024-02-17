Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 хочет подписать форварда Черноморца. Григорчук вряд ли отпустит
Украина. Премьер лига
17 февраля 2024, 18:14 |
185
0

Днепр-1 хочет подписать форварда Черноморца. Григорчук вряд ли отпустит

Самсон Иеде интересен команде Максимова

17 февраля 2024, 18:14 |
185
0
Днепр-1 хочет подписать форварда Черноморца. Григорчук вряд ли отпустит
ФК Черноморец. Самсон Иеде

«Днепр-1» перед стартом второй части сезона УПЛ хочет усилить линию нападения, а клуб заинтересован в форварде «Черноморца» Самсоне Иеде.

Однако одесская команда, которой играть не только в чемпионате, но и Кубке Украины, не собирается расставаться с 26-летним игроком. В нынешнем сезоне Самсон забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах.

«Днепр-1» подписывает новичков, но пока не может их зарегистрировать из-за трансферного бана.

По теме:
Сложная дорога назад. Багаж клубов УПЛ снова потерян при перелете из Турции
Экс-игрока Ворсклы не будет в команде Хацкевича
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Самсон Иеде Черноморец Одесса Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сломал ребра, но мог погибнуть. Директор Полесья Денисов попал в ДТП
Футбол | 17 февраля 2024, 11:46 8
Сломал ребра, но мог погибнуть. Директор Полесья Денисов попал в ДТП
Сломал ребра, но мог погибнуть. Директор Полесья Денисов попал в ДТП

К счастью, все участники аварии остались живы

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Футбол | 17 февраля 2024, 09:54 0
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами

Испанский вратарь провел разговор с наставником «сливочных»

Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Бокс | 16.02.2024, 16:33
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Боец, который повалил Фьюри, дал четкий прогноз на бой с Усиком
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Футбол | 16.02.2024, 23:59
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Шахтер может попасть в группу ЛЧ. Проектный посев в еврокубках 2024/25
Бернли – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 17.02.2024, 12:46
Бернли – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
Стала известна соперница Свентек в финале большого турнира в Дохе
16.02.2024, 17:41 3
Теннис
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
Шахтер – Марсель – 2:2. Яркая ничья в Лиге Европы. Обзор матча
15.02.2024, 21:48
Футбол
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
Лунин услышал ультиматум от Переса. Перед Андреем стоит непростой выбор
16.02.2024, 05:22 21
Футбол
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа прокомментировал мощную игру Лунина в матче ЛЧ. Что сказал Тибо?
16.02.2024, 07:14 4
Футбол
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
Драма на последних минутах. Шахтер разошелся миром с Марселем
15.02.2024, 21:47 275
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем