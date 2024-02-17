Днепр-1 хочет подписать форварда Черноморца. Григорчук вряд ли отпустит

«Днепр-1» перед стартом второй части сезона УПЛ хочет усилить линию нападения, а клуб заинтересован в форварде «Черноморца» Самсоне Иеде.

Однако одесская команда, которой играть не только в чемпионате, но и Кубке Украины, не собирается расставаться с 26-летним игроком. В нынешнем сезоне Самсон забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 18 матчах.

«Днепр-1» подписывает новичков, но пока не может их зарегистрировать из-за трансферного бана.