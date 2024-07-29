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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 11:55 | Обновлено 29 июля 2024, 12:05
648
0

Шахтер отправил защитника в клуб из столицы Дании

Гиорги Гочолеишвили стал игроком «Копенгагена»

29 июля 2024, 11:55 | Обновлено 29 июля 2024, 12:05
648
0
Шахтер отправил защитника в клуб из столицы Дании
ФК Шахтер Донецк. Гиорги Гочолеишвили

Донецкий «Шахтер» уведомил о переходе грузинского защитника Гиорги Гочолеишвили в датский «Копенгаген».

Сообщается, что 23-летний уроженец Кутаиси будет играть на правах аренды за самый титулованный клуб Дании, у которого 15 чемпионских титулов и 9 кубковых трофеев.

Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/2025, а «Копенгаген» будет иметь право выкупа Гочолеишвили.

Гиорги Гочолеишвили стал игроком донецкого «Шахтера» в январе 2023 года. На его счету у форме дончан 37 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

Этим летом в составе сборной Грузии Гочолеишвили принимал участие в Евро-2024.

«Копенгаген» в прошлом сезоне стал бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас играет в квалификационном раунде Лиги конференций.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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