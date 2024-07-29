Шахтер отправил защитника в клуб из столицы Дании
Гиорги Гочолеишвили стал игроком «Копенгагена»
Донецкий «Шахтер» уведомил о переходе грузинского защитника Гиорги Гочолеишвили в датский «Копенгаген».
Сообщается, что 23-летний уроженец Кутаиси будет играть на правах аренды за самый титулованный клуб Дании, у которого 15 чемпионских титулов и 9 кубковых трофеев.
Соглашение рассчитано до завершения сезона-2024/2025, а «Копенгаген» будет иметь право выкупа Гочолеишвили.
Гиорги Гочолеишвили стал игроком донецкого «Шахтера» в январе 2023 года. На его счету у форме дончан 37 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
Этим летом в составе сборной Грузии Гочолеишвили принимал участие в Евро-2024.
«Копенгаген» в прошлом сезоне стал бронзовым призером Суперлиги Дании и сейчас играет в квалификационном раунде Лиги конференций.
🧡 Грузинський захисник «Шахтаря» Георгій Гочолеішвілі гратиме на правах оренди за @FCKobenhavn.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 29, 2024
Угоду розраховано до завершення сезону-2024/25, а данський клуб матиме право викупу гравця.
Дізнайтеся більше: https://t.co/pEE9UCNYAH.#Shakhtar pic.twitter.com/QUeIPpem1A
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