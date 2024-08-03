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Украина. Премьер лига
03 августа 2024, 03:45 | Обновлено 03 августа 2024, 04:29
34
0

ОФИЦИАЛЬНО. Габелок стал футболистом Черноморца

Контракт 29-летнего хавбека с одесским клубом подписан на один сезон

03 августа 2024, 03:45 | Обновлено 03 августа 2024, 04:29
34
0
ОФИЦИАЛЬНО. Габелок стал футболистом Черноморца
ФК Черноморец. Артем Габелок

Полузащитник Артем Габелок стал очередным новичком Черноморца во время летней трансферной кампании.

Контракт 29-летнего хавбека с одесским клубом подписан на один год. Последний три года Артем провел за харьковский Металлист 1925, где был стабильным игроком основы.

В ближайшее время полузащитник присоединится к команде и уже 3 августа может помочь коллективу Александра Бабича в первой официальной игре моряков в сезоне.

Одесский клуб пожелал Артему успехов и приятных мгновений в форме Черноморца.

Артём Габелок родился 2 января 1995 года в Днепропетровске. Рост – 180 см, вес – 80 кг. Футболом стал заниматься в Днепропетровске. Воспитанник футбольной школы ФК «Шахтер» Донецк.

Играл в командах: Шахтер Донецк U-19 и U-21, Спартак Юрмала (Латвия), Ворскла Полтава, Пюник Ереван (Армения), Металлист 1925 Харьков. В юношеских сборных Украины провел 24 матча, забил 7 голов.

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Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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