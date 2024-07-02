Источник: капитан Металлиста 1925 покинет клуб

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Габелок покинет свой клуб, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 29-летний футболист не сумел договориться с клубом о новом контракте.

Отмечается, что сейчас игрок ищет себе новую команду. Он хочет продолжить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

В сезоне 2023/24 Артем Габелок провел 27 матчей за «Металлист 1925», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана харьковчан в 500 тысяч евро.