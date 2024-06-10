Украина. Премьер лига10 июня 2024, 23:15 | Обновлено 10 июня 2024, 23:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
Защитник Конаду Ядом так и не дебютировал за криворожский клуб
10 июня 2024, 23:15 | Обновлено 10 июня 2024, 23:23
833
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Криворожский «Кривбасс» не воспользовался опцией выкупа, и аренда ганского легионера Конаду Ядома закончилась. Футболист покидает команду Юрия Вернидуба.
24-летний ганский защитник присоединился к команде в конце марта. Тренировался с основой и индивидуальной программой, однако за красно-белых в официальных матчах так и не дебютировал.
Клуб пожелал футболисту успеха в дальнейшей карьере. Его контракт принадлежит ганскому клубу «Хартс оф Оук».
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