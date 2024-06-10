ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» не воспользовался опцией выкупа, и аренда ганского легионера Конаду Ядома закончилась. Футболист покидает команду Юрия Вернидуба.

24-летний ганский защитник присоединился к команде в конце марта. Тренировался с основой и индивидуальной программой, однако за красно-белых в официальных матчах так и не дебютировал.

Клуб пожелал футболисту успеха в дальнейшей карьере. Его контракт принадлежит ганскому клубу «Хартс оф Оук».