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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 23:15 | Обновлено 10 июня 2024, 23:23
833
1

ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс

Защитник Конаду Ядом так и не дебютировал за криворожский клуб

10 июня 2024, 23:15 | Обновлено 10 июня 2024, 23:23
833
1
ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
ФК Кривбасс. Конаду Ядом

Криворожский «Кривбасс» не воспользовался опцией выкупа, и аренда ганского легионера Конаду Ядома закончилась. Футболист покидает команду Юрия Вернидуба.

24-летний ганский защитник присоединился к команде в конце марта. Тренировался с основой и индивидуальной программой, однако за красно-белых в официальных матчах так и не дебютировал.

Клуб пожелал футболисту успеха в дальнейшей карьере. Его контракт принадлежит ганскому клубу «Хартс оф Оук».

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Конаду Ядом Кривбасс Кривой Рог аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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Serhii P.
Треба було контракт з ЗСУ запропонувати. Он москалота з неграми контракти підписує.
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