ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-голкипера Днепра-1

Львовские «Карпаты» уведомили о подписании контракта с 20-летним голкипером Яковом Кинарейкиным.

О деталях соглашения ничего неизвестно. Согласно же неофициальным данным, Кинарейкин поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2026 года.

Официальный релиз о подписании Якова Кинарейкина подтвердил инсайд Sport.ua о том, что голкипер станет игроком «Карпат».

20-летний Кинарейкин, несмотря на свой возраст, уже имеет опыт выступлений в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В предыдущем сезоне 2023/2024 Яков, будучи игроком «Днепра-1», провел за днепрян во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все – в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.