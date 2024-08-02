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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 11:32 | Обновлено 02 августа 2024, 11:36
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-голкипера Днепра-1

В стане «львов» карьеру продолжит Яков Кинарейкин

02 августа 2024, 11:32 | Обновлено 02 августа 2024, 11:36
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-голкипера Днепра-1
СК Днепр-1. Яков Кинарейкин

Львовские «Карпаты» уведомили о подписании контракта с 20-летним голкипером Яковом Кинарейкиным.

О деталях соглашения ничего неизвестно. Согласно же неофициальным данным, Кинарейкин поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до лета 2026 года.

Официальный релиз о подписании Якова Кинарейкина подтвердил инсайд Sport.ua о том, что голкипер станет игроком «Карпат».

20-летний Кинарейкин, несмотря на свой возраст, уже имеет опыт выступлений в квалификациях Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В предыдущем сезоне 2023/2024 Яков, будучи игроком «Днепра-1», провел за днепрян во всех турнирах 14 матчей, пропустил 21 гол, в двух поединках (все – в УПЛ) сохранил свои ворота сухими.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Карпаты Львов
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