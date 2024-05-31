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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии покинул клуб
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 12:45 |
1133
3

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии покинул клуб

Владислав Калитвинцев не сумел договориться о новом контракте

31 мая 2024, 12:45 |
1133
3
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии покинул клуб
dynamo.kiev.ua. Владислав Калитвинцев

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Александрию», сообщает официальный сайт клуба.

Дело в том, что у 31-летнего футболиста закончился контракт с командой Руслана Ротаня.

Ранее сообщалось, что «горожане» предложили игроку продолжить сотрудничество, но при условии снижения зарплаты на 50%. Владислав хотел остаться в клубе, но не был готов пойти на такие финансовые потери.

Владислав Калитвинцев присоединился к «Александрии» в январе 2022 года. За это время он успел отыграть за клуб 46 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

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Комментарии 3
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Асгейр Петреску
Карпаты ждут
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0
RUX
нехай іде в Дніпро-1 там пообіцяють набагато більше. Теж мені "31 річна звезда"
Ответить
0
rosti79
Мебилизуруют
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-1
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