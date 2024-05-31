ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии покинул клуб
Владислав Калитвинцев не сумел договориться о новом контракте
Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Александрию», сообщает официальный сайт клуба.
Дело в том, что у 31-летнего футболиста закончился контракт с командой Руслана Ротаня.
Ранее сообщалось, что «горожане» предложили игроку продолжить сотрудничество, но при условии снижения зарплаты на 50%. Владислав хотел остаться в клубе, но не был готов пойти на такие финансовые потери.
Владислав Калитвинцев присоединился к «Александрии» в январе 2022 года. За это время он успел отыграть за клуб 46 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
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