ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии покинул клуб

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев покинул «Александрию», сообщает официальный сайт клуба.

Дело в том, что у 31-летнего футболиста закончился контракт с командой Руслана Ротаня.

Ранее сообщалось, что «горожане» предложили игроку продолжить сотрудничество, но при условии снижения зарплаты на 50%. Владислав хотел остаться в клубе, но не был готов пойти на такие финансовые потери.

Владислав Калитвинцев присоединился к «Александрии» в январе 2022 года. За это время он успел отыграть за клуб 46 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.