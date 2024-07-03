ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал форварда из Ганы

Черкасский ЛНЗ усилил 23-летний нападающий Марк Ассинор из Ганы.

Марк Ассинор родился 13 июля 2000 года в городе Аккра (Гана).

Нападающий, рабочая нога – правая. Рост: 182 см, вес: 70 кг. Предыдущий клуб – Железиарне Подбрезова (Словакия).

В сезоне 2023/24 отличился 7 забитыми голами и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.

Форвард будет выступать в ЛНЗ в футболке с игровым номером 30.