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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 20:59 | Обновлено 03 июля 2024, 21:06
548
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал форварда из Ганы

Марк Ассинор будет играть в футболке с игровым номером 30

03 июля 2024, 20:59 | Обновлено 03 июля 2024, 21:06
548
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал форварда из Ганы
ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

Черкасский ЛНЗ усилил 23-летний нападающий Марк Ассинор из Ганы.

Марк Ассинор родился 13 июля 2000 года в городе Аккра (Гана).

Нападающий, рабочая нога – правая. Рост: 182 см, вес: 70 кг. Предыдущий клуб – Железиарне Подбрезова (Словакия).

В сезоне 2023/24 отличился 7 забитыми голами и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.

Форвард будет выступать в ЛНЗ в футболке с игровым номером 30.

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