Украина. Премьер лига03 июля 2024, 20:59 | Обновлено 03 июля 2024, 21:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал форварда из Ганы
Марк Ассинор будет играть в футболке с игровым номером 30
03 июля 2024, 20:59 | Обновлено 03 июля 2024, 21:06
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Черкасский ЛНЗ усилил 23-летний нападающий Марк Ассинор из Ганы.
Марк Ассинор родился 13 июля 2000 года в городе Аккра (Гана).
Нападающий, рабочая нога – правая. Рост: 182 см, вес: 70 кг. Предыдущий клуб – Железиарне Подбрезова (Словакия).
В сезоне 2023/24 отличился 7 забитыми голами и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.
Форвард будет выступать в ЛНЗ в футболке с игровым номером 30.
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