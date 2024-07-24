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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-форварда Динамо
Украина. Премьер лига
24 июля 2024, 16:40 |
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-форварда Динамо

Алексей Хобленко продолжит карьеру в Одессе

24 июля 2024, 16:40 |
777
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-форварда Динамо
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

«Черноморец» официально сообщил о подписании на правах свободного агента форварда Алексея Хобленко. Ранее он находился в одесском клубе на просмотре.

Срок действия контракта не называется, но, по информации Transfermarkt, соглашение рассчитано на один год.

Предыдущим клубом Хобленко был ЛНЗ. В прошлом сезоне на его счету 2 гола и 3 ассиста в 22 матчах УПЛ.

Хобленко является воспитанником «Динамо», но за первую команду киевлян не провел ни одного матча. Ранее 30-летний форвард уже играл за «Черноморец» в 2016 – 2018 годах.

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