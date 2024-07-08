Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Черноморец приехал опытный нападающий
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 14:07 | Обновлено 08 июля 2024, 14:40
825
0

В Черноморец приехал опытный нападающий

Ряды одесской команды пополняют те, кому за тридцать

08 июля 2024, 14:07 | Обновлено 08 июля 2024, 14:40
825
0
В Черноморец приехал опытный нападающий
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

В расположении одесского «Черноморца» появился опытный игрок.

Как стало известно Sport.ua из источников, потенциальным кандидатом на переход в состав «моряков» является нападающий Алексей Хобленко. Недавно 30-летний футболист присоединился к одесской команде, которая готовится к сезону 2024/25 на собственной клубной базе в Совиньоне.

Для Хобленко, который прошлый сезон провел в черкасском ЛНЗ, нынешнее появление в «Черноморце» является уже вторым в профессиональной карьере игрока. Впервые это произошло в период зимнего перерыва в сезоне 2015/16. Тогда Алексей Хобленко отыграл в футболке «моряков» два года, после чего сменил ряд клубов: выступал за польский «Лех», белорусское «Динамо» (Брест), «Днепр-1», норвежский «Стабек», криворожский «Кривбасс», эстонскую «Левадию» и львовские «Карпаты».

К Хобленко в «Черноморце» появились двое новобранцев – 32-летний вратарь Артур Рудько и 33-летний защитник Богдан Бутко.

Ранее мы сообщали, что бывший центрбек «Черноморца» и «Шахтера» решил завершить карьеру игрока в 31 год.

По теме:
Два игрока Динамо начнут следующий сезон в Заре
Маркевич рассказал, сколько футболистов Карпат выставлены на трансфер
Манчестер Юнайтед купит звездного игрока клуба-сенсации прошлого сезона
Алексей Хобленко Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08 июля 2024, 10:36 20
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Днепровский клуб прекратит свое существование

В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги
Футбол | 08 июля 2024, 13:42 1
В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги
В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги

Вячеслав Фридман сообщил о договоренностях с некоторыми клубами о годовой аренде игроков

«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
Футбол | 08.07.2024, 08:54
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Другие виды | 07.07.2024, 21:11
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
08.07.2024, 01:06 23
Футбол
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 15
Футбол
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем