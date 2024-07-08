В Черноморец приехал опытный нападающий

В расположении одесского «Черноморца» появился опытный игрок.

Как стало известно Sport.ua из источников, потенциальным кандидатом на переход в состав «моряков» является нападающий Алексей Хобленко. Недавно 30-летний футболист присоединился к одесской команде, которая готовится к сезону 2024/25 на собственной клубной базе в Совиньоне.

Для Хобленко, который прошлый сезон провел в черкасском ЛНЗ, нынешнее появление в «Черноморце» является уже вторым в профессиональной карьере игрока. Впервые это произошло в период зимнего перерыва в сезоне 2015/16. Тогда Алексей Хобленко отыграл в футболке «моряков» два года, после чего сменил ряд клубов: выступал за польский «Лех», белорусское «Динамо» (Брест), «Днепр-1», норвежский «Стабек», криворожский «Кривбасс», эстонскую «Левадию» и львовские «Карпаты».

К Хобленко в «Черноморце» появились двое новобранцев – 32-летний вратарь Артур Рудько и 33-летний защитник Богдан Бутко.

Ранее мы сообщали, что бывший центрбек «Черноморца» и «Шахтера» решил завершить карьеру игрока в 31 год.