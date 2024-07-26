ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев
Георгий Цитаишвили проведет следующий сезон в «Гранаде»
Испанская «Гранада», выступающая в Ла Лиге 2, официально объявила о подписании грузинского вингера киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.
Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды. Также ранее сообщалось, что в соглашении не предусмотрена опция выкупа.
В сезоне 2023/24 Георгий Цитаишвили на правах аренды провел 19 матчей за «Динамо» Батуми, отметившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 800 тысяч евро.
✍🏼 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Giorgi Tsitaishvili, nuevo jugador del Granada CF.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) July 26, 2024
#𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 | #GiorgiRojiblanco
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