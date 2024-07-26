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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев
Испания
26 июля 2024, 14:05 |
2163
1

ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев

Георгий Цитаишвили проведет следующий сезон в «Гранаде»

26 июля 2024, 14:05 |
2163
1
ОФИЦИАЛЬНО. Испанский клуб арендовал игрока Динамо Киев
ФК Гранада. Георгий Цитаишвили

Испанская «Гранада», выступающая в Ла Лиге 2, официально объявила о подписании грузинского вингера киевского «Динамо» Георгия Цитаишвили.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах годичной аренды. Также ранее сообщалось, что в соглашении не предусмотрена опция выкупа.

В сезоне 2023/24 Георгий Цитаишвили на правах аренды провел 19 матчей за «Динамо» Батуми, отметившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Грузии в 800 тысяч евро.

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Георгий Цитаишвили Динамо Киев Гранада трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: ФК Гранада
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