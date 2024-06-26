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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 14:29 |
889
0

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью

Руслан Бабенко подписал с клубом двухлетний контракт

26 июня 2024, 14:29 |
889
0
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Днепра-1 присоединился к Полесью
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании полузащитника «Днепра-1» Руслана Бабенко.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с «волками» контракт, который будет действовать в течение следующих 2 сезонов. Переход игрока состоялся на правах свободного агента, ведь его рабочий договор с днепрянами действует только до 30 июня 2024 года.

Руслан начал путь футболиста в академии «Днепра». В 18-летнем возрасте Бабенко дебютировал за «Днепр» в чемпионате, но за 3 года игрок сыграл за первую команду лишь 11 матчей. Сезон 2014/2015 Руслан провел на правах аренды в «Волыни» (20 матчей, 1 гол).

В 2015-м году полузащитник присоединился к «Стали» из Днепродзержинска, но в этой команде Руслану надолго задержаться не удалось. Далее в карьере Бабенко был первый легионерский опыт: выступления за норвежский «Буде-Глимт» (23 матча за сезон). В 2017-м игрок на два года вернулся в Украину, сыграв по сезону за «Зарю» (21 матч и именно с луганчанами Бабенко дебютировал в еврокубках) и «Черноморец» (31 игра и 2 гола).

Сезон 2019/2020 Руслан провел в польском «Ракуве» (25 матчей). А после второго возвращения на родину пополнил состав донецкого «Олимпика» (23 сыгранных матчей и 1 результативный выстрел в активе).

Далее был первый приход Бабенко в «Полесье» в злосчастном и неполном сезоне 2021/2022 (10 матчей за полгода выступлений). После чего произошел переход в харьковский «Металлист», где Руслан так и не успел дебютировать. А вот наиболее удачным периодом в карьере игрока был этап в «Днепре-1» (65 матчей, 1 гол в двух сезонах в составе днепрян), а в сезоне 2022-2023 вместе с командой взял серебро чемпионата.

Игрок успел поиграть за юниорские сборные и молодежную сборную Украины.

Ранее «Полесье» подписало из «Днепра-1» Алексея Гуцуляка.

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Руслан Бабенко Днепр-1 Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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