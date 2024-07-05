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Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 12:36 | Обновлено 05 июля 2024, 12:39
326
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 4 футболистов

Криворожская команда серьезно поработала на трансферном рынке

05 июля 2024, 12:36 | Обновлено 05 июля 2024, 12:39
326
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании 4 футболистов
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании 4 футболистов: защитников Игоря Снурницына, Бакари Конате и Александра Драмбаева, а также нападающего Оче Очовечи.

Контракты с Конате и Драмбаевым заключены сроком на 4 года, со Снурницыным и Очовечи – на 3 года.

Игорь Снурницын родился 7 марта 2000 года в Докучаевске Донецкой области. Амплуа: центральный защитник. Рост – 184 см, вес – 74 кг. Предыдущий клуб: «Заря». Номер в «Кривбассе«: 74. Сборная Украины: U-16 (2015-2016) – 8 матчей, U-17 (2016-2017) – 91 гол, U-18 (2017) – 1, U-19 (2018-2019) – 131, U-20 (2018-2019) – 2, U-21 (2020-2021) – 1.

Александр Драмбаев родился 21 апреля 2001 года в Запорожье. Амплуа: правый защитник. Рост – 186 см, вес – 74 кг. Предыдущий клуб: «Шахтер» Донецк. Номер: 15. Сборная Украины: U-18 (2019) – 1, U-19 (2019) – 2, U-21 (2021-2023) – 8, U-23 (с 2024 года).

Бакари Конате родился 17 апреля 2003 года в Бамако, Мали. Амплуа: правый, центральный, левый защитник. Рост – 177 см, вес – 71 кг. Предыдущий клуб: «Салгейруш» (Португалия). Номер: 66.

Оче Одоба Очовечи родился 13 октября 2001 года в штате Бенуэ, Нигерия. Амлуа: нападающий, правый полузащитник, атакующий полузащитник. Рост – 179 см, вес – 73 кг. Предыдущий клуб: «Фейренсе» Фейра, Португалия. Номер: 4.

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Игорь Снурницын Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск чемпионат Португалии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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