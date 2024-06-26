ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании контракта с 22-летним центральным защитником из Туниса Алаа Грамом.

Сообщается, что соглашение с новичком заключено на 5 лет.

Алаа Грам – воспитанник клуба «Сфаксьен», за главную команду которого дебютировал в 2019-м в 17 лет.

Всего он сыграл за клуб 98 матчей (5 голов, 1 ассист), дважды становился обладателем Кубка Туниса (2019, 2022).

28 марта 2023 года Грам провел дебютный матч за сборную Туниса, в составе которой на сегодня имеет 3 игры.