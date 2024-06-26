ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса
В состав донецкой команды влился Алаа Грам
Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании контракта с 22-летним центральным защитником из Туниса Алаа Грамом.
Сообщается, что соглашение с новичком заключено на 5 лет.
Алаа Грам – воспитанник клуба «Сфаксьен», за главную команду которого дебютировал в 2019-м в 17 лет.
Всего он сыграл за клуб 98 матчей (5 голов, 1 ассист), дважды становился обладателем Кубка Туниса (2019, 2022).
28 марта 2023 года Грам провел дебютный матч за сборную Туниса, в составе которой на сегодня имеет 3 игры.
🇹🇳 Алаа Грам – гравець «Шахтаря»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 26, 2024
✍️ Контракт із 22-річним центральним захисником з Тунісу розраховано на 5 років 📝
Дізнайтеся більше: https://t.co/71MNYJdfmx.
👋 Вітаємо Алаа в клубі й зичимо успіхів! 🙌#Shakhtar pic.twitter.com/OUhHoOuuhx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионов Европы-1988 нередко называют Oranje («оранжевые») или Uurwerk oranje («заводной апельсин»)
Александр записал видеообращение и ждет поединка Энтони и Даниеля
Отримав