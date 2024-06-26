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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 10:07 | Обновлено 26 июня 2024, 10:12
1084
7

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса

В состав донецкой команды влился Алаа Грам

26 июня 2024, 10:07 | Обновлено 26 июня 2024, 10:12
1084
7
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Туниса
ФК Шахтер Донецк. Алаа Грам

Донецкий «Шахтер» уведомил о подписании контракта с 22-летним центральным защитником из Туниса Алаа Грамом.

Сообщается, что соглашение с новичком заключено на 5 лет.

Алаа Грам – воспитанник клуба «Сфаксьен», за главную команду которого дебютировал в 2019-м в 17 лет.

Всего он сыграл за клуб 98 матчей (5 голов, 1 ассист), дважды становился обладателем Кубка Туниса (2019, 2022).

28 марта 2023 года Грам провел дебютный матч за сборную Туниса, в составе которой на сегодня имеет 3 игры.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Шахтер Донецк
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
ЦАРЬ И БОГ РЕНАТ НЕ АБЕЖАЙ НАШЕГА ВЕЛИКАГО И МАГУЧЕГА ДАРЕО СЬРНУ ГРАМ ТА НЕ ТОТ 
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+2
Remark
Якби Динамо купило гравця з Тунісу, то шобла з ФК Щур писала би десь наступне: «Аха, Ви ще з Гваделупи гравця підпишіть».
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0
Pavel_i_CO
сирна попросив у ахмєтава грам...
Отримав
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0
Alexander Киев
а в Дирнама Сібальос із Колумбії ніяк попасти не може   " лєгіанєри до нас не їдуть! " (с) скавчало одне створіння із фамілією Суркіс
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Якийсь стрьомний трансфер. Думаю, що не заграє.
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-2
New Zealander
Топ. В этом году в Лиге Чемпионов рассчитываем уже не на победы 1:0 над всякими Барсами, а хотя бы на 3:0
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-2
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