ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию

«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе центрального полузащитника Денила Кастильо в датский клуб «Мидтьюлланд».

О сумме трансфере информации нет, однако украинский клуб сообщает, что это полноценный переход. 20-летний эквадорец перебрался в «Шахтер» весной 2023 года и успел провести 6 матчей.

Вторую часть минувшего сезона Кастильо провел в аренде в составе «Партизана».

Чемпион УПЛ в июне подписал вратаря Кирилла Фесюна и защитника Алаа Грама.