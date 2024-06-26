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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 15:14 | Обновлено 26 июня 2024, 15:15
2412
15

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию

Кастильо перебрался в Мидтьюлланд

26 июня 2024, 15:14 | Обновлено 26 июня 2024, 15:15
2412
15
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию
ФК Мидтьюлланд. Дениль Кастильо

«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе центрального полузащитника Денила Кастильо в датский клуб «Мидтьюлланд».

О сумме трансфере информации нет, однако украинский клуб сообщает, что это полноценный переход. 20-летний эквадорец перебрался в «Шахтер» весной 2023 года и успел провести 6 матчей.

Вторую часть минувшего сезона Кастильо провел в аренде в составе «Партизана».

Чемпион УПЛ в июне подписал вратаря Кирилла Фесюна и защитника Алаа Грама.

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трансферы Мидтьюлланд Шахтер Донецк трансферы УПЛ Дениль Кастильо
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 15
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Андрей⚒️
Купили год назад за 800к, отправили в аренду и продали за 4 млн 👑 
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Pavel_i_CO
Фєдька тройнічком пальнув
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+1
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OtsoCity
Шпрот (bodya), де коханку свою під нікнеймом puma сховав?
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0
Boodya
Бачу отсосіті знову не витер лайно суркіса з обличчя, чи то вчорашнє обсохло навколо рота?
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0
Alexander Киев
Браво Шахтар! Як завжди на висоті!
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0
New Zealander
Красавцы Шахтёр как всегда. 
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0
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OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом serhiy, чому вітінья не захотіла повертатися у лайно суркисів (динамо) та себальос?
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-1
serhiy
Ого,мега трансфер. Бамбасята в екстазі- видно по коментарях. )
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-2
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