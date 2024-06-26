Украина. Премьер лига26 июня 2024, 15:14 | Обновлено 26 июня 2024, 15:15
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал молодого хавбека в Данию
Кастильо перебрался в Мидтьюлланд
26 июня 2024, 15:14 | Обновлено 26 июня 2024, 15:15
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«Шахтер» на официальном сайте объявил о переходе центрального полузащитника Денила Кастильо в датский клуб «Мидтьюлланд».
О сумме трансфере информации нет, однако украинский клуб сообщает, что это полноценный переход. 20-летний эквадорец перебрался в «Шахтер» весной 2023 года и успел провести 6 матчей.
Вторую часть минувшего сезона Кастильо провел в аренде в составе «Партизана».
Чемпион УПЛ в июне подписал вратаря Кирилла Фесюна и защитника Алаа Грама.
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Комментарии 15
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Фєдька тройнічком пальнув
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Шпрот (bodya), де коханку свою під нікнеймом puma сховав?
Бачу отсосіті знову не витер лайно суркіса з обличчя, чи то вчорашнє обсохло навколо рота?
Браво Шахтар! Як завжди на висоті!
Красавцы Шахтёр как всегда.
Показать Скрыть 2 ответа
Хвойда суркисів під нікнеймом serhiy, чому вітінья не захотіла повертатися у лайно суркисів (динамо) та себальос?
Ого,мега трансфер. Бамбасята в екстазі- видно по коментарях. )
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