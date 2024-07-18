ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бывшего голкипера Зари
За команду из Петрово будет выступать Антон Жилкин
Петровский «Ингулец» уведомил о подписании контракта с 21-летним голкипером Антоном Жилкиным, последним клубом которого была луганская «Заря».
Сообщается, что вратарь поставил свою подпись под 3-летним договором.
Жилкин примкнул к клубу из Кировоградской области на правах свободного агента, которые он получил, уйти из «Зари».
Антон Жилкин на данный момент провел в карьере на взрослом уровне только 1 матч. В предыдущем сезоне он сыграл за луганскую команду в матче Лиги конференций с «Брейдабликом» (4:0), выйдя на замену в компенсированное время.
Ранее сообщалось, что «Ингулец» в летнем спарринге обыграл «Полтаву» со счетом 3:2.
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