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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 14:31 | Обновлено 18 июля 2024, 14:45
786
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бывшего голкипера Зари

За команду из Петрово будет выступать Антон Жилкин

18 июля 2024, 14:31 | Обновлено 18 июля 2024, 14:45
786
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бывшего голкипера Зари
ФК Ингулец Петрово. Антон Жилкин

Петровский «Ингулец» уведомил о подписании контракта с 21-летним голкипером Антоном Жилкиным, последним клубом которого была луганская «Заря».

Сообщается, что вратарь поставил свою подпись под 3-летним договором.

Жилкин примкнул к клубу из Кировоградской области на правах свободного агента, которые он получил, уйти из «Зари».

Антон Жилкин на данный момент провел в карьере на взрослом уровне только 1 матч. В предыдущем сезоне он сыграл за луганскую команду в матче Лиги конференций с «Брейдабликом» (4:0), выйдя на замену в компенсированное время.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» в летнем спарринге обыграл «Полтаву» со счетом 3:2.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Ингулец
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