Украина. Премьер лига13 июля 2024, 08:14 | Обновлено 13 июля 2024, 08:22
67
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника албанского клуба Лячи
В Черкассах свою карьеру продолжит Айди Дайко
13 июля 2024, 08:14 | Обновлено 13 июля 2024, 08:22
67
0
Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с 21-летним защитником Айди Дайко.
О деталях контракта ничего не сообщается.
Дайко может играть в центре защиты, а также на позиции правого защитника.
Цвета албанского клуба «Лячи» он защищал с лета 2023 года, перейдя туда из дубля греческого клуба АЕК Афины.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2024, 20:58 1
Подопечные Владимира Пятенко одержали разгромную победу со счетом 4:0
Футбол | 12 июля 2024, 15:29 26
Получилась очень грубая грамматическая ошибка
Футбол | 13.07.2024, 02:29
Футбол | 12.07.2024, 22:52
Футбол | 12.07.2024, 09:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2024, 10:06 99
13.07.2024, 07:02 3
12.07.2024, 00:12
12.07.2024, 01:32 3
11.07.2024, 08:54 4
12.07.2024, 11:12 25
12.07.2024, 11:02 9