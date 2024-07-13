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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 08:14 | Обновлено 13 июля 2024, 08:22
67
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника албанского клуба Лячи

В Черкассах свою карьеру продолжит Айди Дайко

13 июля 2024, 08:14 | Обновлено 13 июля 2024, 08:22
67
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника албанского клуба Лячи
ФК Лячи. Айди Дайко

Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с 21-летним защитником Айди Дайко.

О деталях контракта ничего не сообщается.

Дайко может играть в центре защиты, а также на позиции правого защитника.

Цвета албанского клуба «Лячи» он защищал с лета 2023 года, перейдя туда из дубля греческого клуба АЕК Афины.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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