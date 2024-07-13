ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника албанского клуба Лячи

Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о подписании контракта с 21-летним защитником Айди Дайко.

О деталях контракта ничего не сообщается.

Дайко может играть в центре защиты, а также на позиции правого защитника.

Цвета албанского клуба «Лячи» он защищал с лета 2023 года, перейдя туда из дубля греческого клуба АЕК Афины.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера.