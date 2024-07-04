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Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 12:09 | Обновлено 04 июля 2024, 12:17
617
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера

В Черкассах продолжит карьеру Денис Олейник

04 июля 2024, 12:09 | Обновлено 04 июля 2024, 12:17
617
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера
ФК ЛНЗ. Денис Олейник

Черкасский ЛНЗ уведомил о том, что подписан новый контракт с атакующим полузащитником Денисом Олейником.

Новое соглашение с 37-летним игроком будет действовать на протяжении предстоящего сезона-2024/2025.

Олейник присоединился к ЛНЗ летом 2023 года. В прошедшем сезоне вингер провел за черкасскую команду во всех турнирах 25 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ покинул бывший игрок «Динамо» и сборной Украины.

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трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу ЛНЗ Черкассы Денис Олейник
Юрій Остроумов Источник: ФК ЛНЗ
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