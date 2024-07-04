ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переподписал 37-летнего вингера

Черкасский ЛНЗ уведомил о том, что подписан новый контракт с атакующим полузащитником Денисом Олейником.

Новое соглашение с 37-летним игроком будет действовать на протяжении предстоящего сезона-2024/2025.

Олейник присоединился к ЛНЗ летом 2023 года. В прошедшем сезоне вингер провел за черкасскую команду во всех турнирах 25 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ покинул бывший игрок «Динамо» и сборной Украины.