ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1

Футбольный клуб «Полесье» уведомил о подписании контракта с защитником Эдуардом Сарапием, который до этого защищал цвета СК «Днепр-1».

О деталях подписанного соглашения с уроженцем Запорожья ничего не сообщается.

В прошлом сезоне Эдуард Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей в УПЛ и забил 1 гол, а также он провел 1 поединок в Кубке Украины и 5 матчей в еврокубках (забил один гол в ворота «Панатинаикоса»).

Ранее сообщалось, что Сарапий может продолжить карьеру в львовских «Карпатах», но затем игрок планы изменил.