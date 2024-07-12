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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 11:56 | Обновлено 12 июля 2024, 11:58
549
1

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1

В Житомире свою карьеру продолжит Эдуард Сарапий

12 июля 2024, 11:56 | Обновлено 12 июля 2024, 11:58
549
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
ФК Полесье Житомир. Эдуард Сарапий

Футбольный клуб «Полесье» уведомил о подписании контракта с защитником Эдуардом Сарапием, который до этого защищал цвета СК «Днепр-1».

О деталях подписанного соглашения с уроженцем Запорожья ничего не сообщается.

В прошлом сезоне Эдуард Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей в УПЛ и забил 1 гол, а также он провел 1 поединок в Кубке Украины и 5 матчей в еврокубках (забил один гол в ворота «Панатинаикоса»).

Ранее сообщалось, что Сарапий может продолжить карьеру в львовских «Карпатах», но затем игрок планы изменил.

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Эдуард Сарапий трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир
Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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