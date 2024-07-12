Украина. Премьер лига12 июля 2024, 11:56 | Обновлено 12 июля 2024, 11:58
549
1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
В Житомире свою карьеру продолжит Эдуард Сарапий
12 июля 2024, 11:56 | Обновлено 12 июля 2024, 11:58
549
1
Футбольный клуб «Полесье» уведомил о подписании контракта с защитником Эдуардом Сарапием, который до этого защищал цвета СК «Днепр-1».
О деталях подписанного соглашения с уроженцем Запорожья ничего не сообщается.
В прошлом сезоне Эдуард Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей в УПЛ и забил 1 гол, а также он провел 1 поединок в Кубке Украины и 5 матчей в еврокубках (забил один гол в ворота «Панатинаикоса»).
Ранее сообщалось, что Сарапий может продолжить карьеру в львовских «Карпатах», но затем игрок планы изменил.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2024, 07:15 11
Андрей намекнул, что может перейти в другой клуб
Бокс | 12 июля 2024, 08:03 2
Крис Биллам-Смит назвал сильнейшего хевивейтера
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Футбол | 12.07.2024, 09:30
Футбол | 12.07.2024, 10:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Справи у Коломойши не дуже...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2024, 16:37 59
11.07.2024, 22:15 7
10.07.2024, 19:33 7
10.07.2024, 09:30 1
10.07.2024, 23:58 52
10.07.2024, 16:48 6
11.07.2024, 15:34 50
11.07.2024, 02:14