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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 05:15 | Обновлено 10 июля 2024, 05:23
821
0

Отменил билет во Львов. Сарапий принял решение, куда перейдет из Днепра-1

Защитник находится в Житомире и проходит медосмотр для «Полесья»

10 июля 2024, 05:15 | Обновлено 10 июля 2024, 05:23
821
0
Отменил билет во Львов. Сарапий принял решение, куда перейдет из Днепра-1
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий принял решение, где продолжит карьеру.

25-летний центрбек в последний момент отказал «Карпатам», хотя получил билет на поезд во Львов на личные переговоры, информирует журналист Игорь Бурбас.

Футболист находится в Житомире и проходит медосмотр для «Полесья». Контракт будет подписан по схеме 2 года + 1 сезон.

В прошлом сезоне Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота Панатинаикоса).

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Эдуард Сарапий трансферы Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ Игорь Бурбас Карпаты Львов
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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