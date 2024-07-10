Отменил билет во Львов. Сарапий принял решение, куда перейдет из Днепра-1

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий принял решение, где продолжит карьеру.

25-летний центрбек в последний момент отказал «Карпатам», хотя получил билет на поезд во Львов на личные переговоры, информирует журналист Игорь Бурбас.

Футболист находится в Житомире и проходит медосмотр для «Полесья». Контракт будет подписан по схеме 2 года + 1 сезон.

В прошлом сезоне Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота Панатинаикоса).