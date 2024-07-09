Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Эдуард Сарапий практически последним покидает тонущий клуб
«Карпаты» не вышли из гонки за центрбеком «Днепра-1» Эдуардом Сарапием, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Львовский клуб рассчитывает перехватить защитника, который едва ли не последним покидает тонущий «Днепр-1».
Главным претендентом на центрбека было «Полесье». Но в менеджменте житомирского клуба до сих пор не все имеют консолидированную позицию по его трансферу. Именно этой ситуацией и хотят воспользоваться во Львове.
В прошлом сезоне Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота «Панатинаикоса»).
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