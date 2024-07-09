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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 01:59 | Обновлено 09 июля 2024, 02:00
173
0

Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1

Эдуард Сарапий практически последним покидает тонущий клуб

09 июля 2024, 01:59 | Обновлено 09 июля 2024, 02:00
173
0
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

«Карпаты» не вышли из гонки за центрбеком «Днепра-1» Эдуардом Сарапием, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Львовский клуб рассчитывает перехватить защитника, который едва ли не последним покидает тонущий «Днепр-1».

Главным претендентом на центрбека было «Полесье». Но в менеджменте житомирского клуба до сих пор не все имеют консолидированную позицию по его трансферу. Именно этой ситуацией и хотят воспользоваться во Львове.

В прошлом сезоне Сарапий сыграл за «Днепр-1» 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота «Панатинаикоса»).

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Эдуард Сарапий трансферы Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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