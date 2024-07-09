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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 00:47 | Обновлено 09 июля 2024, 01:16
91
0

Договоренность достигнута. Уже известно, куда перейдет Сарапий из Днепра-1

Центрбек продолжит карьеру в житомирской команде Полесье

09 июля 2024, 00:47 | Обновлено 09 июля 2024, 01:16
91
0
Договоренность достигнута. Уже известно, куда перейдет Сарапий из Днепра-1
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Стало известно, где продолжит карьеру защитник Днепра-1 Эдуард Сарапий.

Житомирское «Полесье» достигло принципиальной договоренности с «Днепром-1» по трансферу футболиста.

Кроме того, согласованы личные условия контракта 25-летнего центрбека, информирует ТаТоТаке.

Сарапий должен заменить в основе «Полесья» травмированного Даниила Бескоровайного.

В прошлом сезоне Сарапий сыграл за Днепр-1 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота Панатинаикоса).

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трансферы Полесье Житомир Днепр-1 ТаТоТаке трансферы УПЛ Эдуард Сарапий
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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