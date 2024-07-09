Договоренность достигнута. Уже известно, куда перейдет Сарапий из Днепра-1

Стало известно, где продолжит карьеру защитник Днепра-1 Эдуард Сарапий.

Житомирское «Полесье» достигло принципиальной договоренности с «Днепром-1» по трансферу футболиста.

Кроме того, согласованы личные условия контракта 25-летнего центрбека, информирует ТаТоТаке.

Сарапий должен заменить в основе «Полесья» травмированного Даниила Бескоровайного.

В прошлом сезоне Сарапий сыграл за Днепр-1 27 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 поединок Кубка и 5 игр в еврокубках (забил 1 гол в ворота Панатинаикоса).