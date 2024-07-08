Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, УПЛ обратилась к руководству «Днепра-1» определиться до 10 июля с тем, продолжат ли подопечные Юрия Максимова выступления в элитном дивизионе.

Если нет, то на Общем собрании УПЛ будет названа команда, которая заменит днепрян. Времени на раскачку уже нет, ведь сезон в Первой лиге, представитель которой должен повыситься в классе, стартует на неделю раньше, чем в УПЛ.

Что же касается запланированного на 8 июля возвращения футболистов «Днепра-1» из отпуска, то оно не состоялось. На тренировочной базе сегодня не было ни тренеров, ни игроков. Были только преимущественно работники клуба, которых интересовало, кто и когда будет ликвидировать многомесячные задолженности по зарплате. Но какого-то ответа они так и не дождались, потому что исполнительный директор Андрей Русол вместо того, чтобы искать варианты спасения «Днепра-1» от банкротства, в эти последние дни находится во Львове.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи об объединении с клубом Первой лиги.