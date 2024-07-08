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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 20:23 |
886
3

Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1

Клуб рассчитывает все же найти инвестора

08 июля 2024, 20:23 |
886
3
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
СК Днепр-1

Как стало известно Sport.ua, УПЛ обратилась к руководству «Днепра-1» определиться до 10 июля с тем, продолжат ли подопечные Юрия Максимова выступления в элитном дивизионе.

Если нет, то на Общем собрании УПЛ будет названа команда, которая заменит днепрян. Времени на раскачку уже нет, ведь сезон в Первой лиге, представитель которой должен повыситься в классе, стартует на неделю раньше, чем в УПЛ.

Что же касается запланированного на 8 июля возвращения футболистов «Днепра-1» из отпуска, то оно не состоялось. На тренировочной базе сегодня не было ни тренеров, ни игроков. Были только преимущественно работники клуба, которых интересовало, кто и когда будет ликвидировать многомесячные задолженности по зарплате. Но какого-то ответа они так и не дождались, потому что исполнительный директор Андрей Русол вместо того, чтобы искать варианты спасения «Днепра-1» от банкротства, в эти последние дни находится во Львове.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи об объединении с клубом Первой лиги.

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Днепр-1 ликвидация снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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nick07
як казав герой "Гри престолів" - "те що мертве - повинно померти"
тому немає потреби ні в реанімації цього недоклубу, ні в новинах про це
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+2
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Burevestnik
Русолу вже пох.. , бо воно вже з'їб..ся в інших клуб
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0
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