В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги
Вячеслав Фридман сообщил о договоренностях с некоторыми клубами о годовой аренде игроков
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи об объединении с клубом Первой лиги.
– Была информация, что «Днепр-1» готов объединиться с неназванным клубом Первой лиги. Это правда ли это?
– Мы работаем в разных направлениях и рассматриваем много вариантов, и такие в том числе. Но пока все сложно, все взяли время на размышления. Время до начала чемпионата (3 августа) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы осознаем, что «Днепру-1» будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годовой аренде игроков. А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды.
Ранее Вячеслав Фридман прокомментировал ситуацию Андрея Русола.
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