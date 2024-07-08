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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 13:42 | Обновлено 08 июля 2024, 13:43
1208
1

В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги

Вячеслав Фридман сообщил о договоренностях с некоторыми клубами о годовой аренде игроков

08 июля 2024, 13:42 | Обновлено 08 июля 2024, 13:43
1208
1
В Днепре-1 отреагировали на слухи об объединении с клубом Первой лиги
СК Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман отреагировал на слухи об объединении с клубом Первой лиги.

– Была информация, что «Днепр-1» готов объединиться с неназванным клубом Первой лиги. Это правда ли это?

– Мы работаем в разных направлениях и рассматриваем много вариантов, и такие в том числе. Но пока все сложно, все взяли время на размышления. Время до начала чемпионата (3 августа) еще есть. Снятие банов занимает около 10-15 дней. Мы осознаем, что «Днепру-1» будет не хватать футболистов, поэтому уже есть договоренности с некоторыми клубами о годовой аренде игроков. А зимой пусть новый инвестор уже сам составляет бюджет для комплектации команды.

Ранее Вячеслав Фридман прокомментировал ситуацию Андрея Русола.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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gsa-1978
Ще не всіх допродали. Тому милять нам очі. А так вже давно вирок клубу підписано. 
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