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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 13:53 | Обновлено 13 июля 2024, 13:55
1476
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании сына бразильской легенды

Маттео Аморозо продолжит карьеру в УПЛ

13 июля 2024, 13:53 | Обновлено 13 июля 2024, 13:55
1476
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил о подписании сына бразильской легенды
ФК Кривбасс. Маттео Аморозо

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании бразильского полузащитника Маттео Аморозо.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с украинским клубом контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Маттео Аморозо родился 3 января 2003 года в бразильском городе Кампинас. Играет на позиции атакующего полузащитника, в «Кривбассе» будет выступать под 27-м номером. Предыдущий клуб: «Итуано» Иту, Бразилия.

Отец Маттео – легендарный экс-нападающий сборной Бразилии и «Пармы», «Милана», «Боруссии» Д, других клубов – Марсио Аморозо. В 1999 году именно в составе «Пармы» он играл против «Кривбасса» в Кубке УЕФА.

Маттео Аморозо имеет опыт выступлений в Италии, ведь выступал за юношеские команды «Удинезе». Там он в целом провел 11 матчей в различных турнирах.

Также в своей карьере Маттео поиграл за бразильский «Интернасьональ» U-20. На его счету 29 поединков, 3 забитых мяча и 2 голевые передачи за команду.

Ранее «Кривбасс» официально объявил о подписании 4 футболистов.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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Jeka23
Ну якщо має хоч половину таланту батька, то буде підсиленням)
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