ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало вратаря Днепра-1

Житомирское «Полесье» официально объявило о трансфере украинского вратаря «Днепра-1» Евгения Волынца.

Отмечается, что контракт 30-летнего футболиста с «волками» будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

Евгений начал заниматься футболом в столице и воспитывался в академии «Динамо». Правда, голкипер так и не сумел пробиться в главную команду киевлян, начав карьеру в «Динамо-2» (36 поединков).

Сезон 2016/2017 Волынец провел в харьковском «Гелиосе» (19 игр), откуда ушел на повышение в «Колос». В общем Евгений сыграл в Ковалевке 6 лет и смог в «Колосе» дебютировать в УПЛ и квалификации еврокубков (всего лишь 113 пропущенных мячей в 100 матчах). Последний сезон игрок провел в «Днепре-1» (в 24 матчах 19 голов было пропущено).

Отметим, что игрок прошел все уровни юношеских сборных, а в 2022-м году Волынец получил дебютный вызов в сборную Украины, но дебютировать не успел.