Украина. Премьер лига29 июня 2024, 19:28 |
346
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании хорватского защитника
Житомирский клуб объявил о трансфере Матея Матича
29 июня 2024, 19:28 |
346
3
Житомирский клуб «Полесье» объявил об очередном летнем трансфере.
Пресс-служба «волков» объявила, что новым игроком клуба стал 20-летний хорватский защитник Матей Матич. Отмечается, что футболист заключил контракт с житомирским клубом на 4 года.
Матей Матич перешел из загребского «Локомотива». За взрослую команду «Локомотива» он провел шесть матчей в этом сезоне.
Ранее клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок получил договор на 4 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 июня 2024, 00:13 0
Флойд считает, что лучшим был Ларри Холмс
Футбол | 29 июня 2024, 14:15 30
Вероятно, Георгий на турнире не сыграет
Футбол | 29.06.2024, 17:59
Футбол | 28.06.2024, 19:26
Футбол | 29.06.2024, 09:05
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Вільний агент. 20 років. Є хоч якась перспектива.
У Полесья будет дохрена защитников
Видно, що власник любитель оптових закупівель. Кожне міжсезоння новий склад.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.06.2024, 12:11 14
28.06.2024, 12:26 46
27.06.2024, 22:21
29.06.2024, 07:11 6
27.06.2024, 20:10 12
27.06.2024, 19:06 7