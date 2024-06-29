Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании хорватского защитника
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 19:28 |
346
3

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании хорватского защитника

Житомирский клуб объявил о трансфере Матея Матича

29 июня 2024, 19:28 |
346
3
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании хорватского защитника
ФК Полесье. Матей Матич

Житомирский клуб «Полесье» объявил об очередном летнем трансфере.

Пресс-служба «волков» объявила, что новым игроком клуба стал 20-летний хорватский защитник Матей Матич. Отмечается, что футболист заключил контракт с житомирским клубом на 4 года.

Матей Матич перешел из загребского «Локомотива». За взрослую команду «Локомотива» он провел шесть матчей в этом сезоне.

Ранее клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок получил договор на 4 года.

По теме:
Новый претендент. Названы клубы, которые хотят купить Довбика после Евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскле удалось сохранить основного вратаря
Титулованный европейский клуб нацелился на Бражко после его игры на Евро
Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Бокс | 29 июня 2024, 00:13 0
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории

Флойд считает, что лучшим был Ларри Холмс

Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков
Футбол | 29 июня 2024, 14:15 30
Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков
Без Судакова. Шахтер готов отпустить на Олимпиаду 5 игроков

Вероятно, Георгий на турнире не сыграет

Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия
Футбол | 29.06.2024, 17:59
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Швейцария – Италия
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Футбол | 28.06.2024, 19:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Футбол | 29.06.2024, 09:05
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Вільний агент. 20 років. Є хоч якась перспектива. 
Ответить
0
ZANREGENT1993
У Полесья будет дохрена защитников
Ответить
0
vh
Видно, що власник любитель оптових закупівель. Кожне міжсезоння новий склад.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
28.06.2024, 12:11 14
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
28.06.2024, 12:26 46
Теннис
Обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF
Обидчик Ломаченко рассказал, почему Усик отказался от титула IBF
27.06.2024, 22:21
Бокс
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
29.06.2024, 07:11 6
Футбол
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
27.06.2024, 20:10 12
Футбол
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
27.06.2024, 19:06 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем