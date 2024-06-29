ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о подписании хорватского защитника

Житомирский клуб «Полесье» объявил об очередном летнем трансфере.

Пресс-служба «волков» объявила, что новым игроком клуба стал 20-летний хорватский защитник Матей Матич. Отмечается, что футболист заключил контракт с житомирским клубом на 4 года.

Матей Матич перешел из загребского «Локомотива». За взрослую команду «Локомотива» он провел шесть матчей в этом сезоне.

Ранее клуб УПЛ «Полесье» объявил о подписании контракта с защитником Гиорги Майсурадзе. 22-летний игрок получил договор на 4 года.