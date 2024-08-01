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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 15:24 | Обновлено 01 августа 2024, 15:26
868
1

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия

За луганчан будут играть Алексей Гусев и Бенито

01 августа 2024, 15:24 | Обновлено 01 августа 2024, 15:26
868
1
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия
ФК Динамо Киев. Бенито

Луганская «Заря» уведомила о том, что внесла в свою заявку на предстоящий сезон2024/2025 защитника Алексея Гусева и полузащитника Бенито, которые до этого защищали цвета киевского «Динамо».

Официально об условия перехода игроков в «Зарю» ничего не сообщается. Известно лишь, что это аренда.

Впрочем, портал Transfermarkt информирует, что «Заря» арендовала у «Динамо» Гусева и Бенито до конца будущего сезона.

19-летний Гусев в предыдущем сезоне играл за «Динамо» U-19.

На счету 25-летнего Бенито 2 гола и 1 ассист в 23 матчах за первую команду «Динамо» в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что «Заря» взяла в аренду молодого игрока из «Динамо».

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Алексей Гусев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Динамо Киев Бенито
Юрій Остроумов Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 1
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Yevginarius
треба робити 14 клубів в УПЛ, але сильних, а не прокладок, зараз Зоря то прокладка Динамо, а чорножопець прокладка смоктаря, кому вони треба?
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