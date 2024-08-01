ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия

Луганская «Заря» уведомила о том, что внесла в свою заявку на предстоящий сезон2024/2025 защитника Алексея Гусева и полузащитника Бенито, которые до этого защищали цвета киевского «Динамо».

Официально об условия перехода игроков в «Зарю» ничего не сообщается. Известно лишь, что это аренда.

Впрочем, портал Transfermarkt информирует, что «Заря» арендовала у «Динамо» Гусева и Бенито до конца будущего сезона.

19-летний Гусев в предыдущем сезоне играл за «Динамо» U-19.

На счету 25-летнего Бенито 2 гола и 1 ассист в 23 матчах за первую команду «Динамо» в сезоне 2023/2024.

Ранее сообщалось, что «Заря» взяла в аренду молодого игрока из «Динамо».