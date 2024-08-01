ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала двух игроков Динамо. Известны условия
За луганчан будут играть Алексей Гусев и Бенито
Луганская «Заря» уведомила о том, что внесла в свою заявку на предстоящий сезон2024/2025 защитника Алексея Гусева и полузащитника Бенито, которые до этого защищали цвета киевского «Динамо».
Официально об условия перехода игроков в «Зарю» ничего не сообщается. Известно лишь, что это аренда.
Впрочем, портал Transfermarkt информирует, что «Заря» арендовала у «Динамо» Гусева и Бенито до конца будущего сезона.
19-летний Гусев в предыдущем сезоне играл за «Динамо» U-19.
На счету 25-летнего Бенито 2 гола и 1 ассист в 23 матчах за первую команду «Динамо» в сезоне 2023/2024.
Ранее сообщалось, что «Заря» взяла в аренду молодого игрока из «Динамо».
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