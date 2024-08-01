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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:47 | Обновлено 01 августа 2024, 09:49
946
0

Источник: Заря взяла в аренду молодого игрока из Динамо

Демьян Третяк перешел в луганскую команду на правах аренды на один год

01 августа 2024, 09:47 | Обновлено 01 августа 2024, 09:49
946
0
Источник: Заря взяла в аренду молодого игрока из Динамо
ФК Динамо. Демьян Третяк

17-летний защитник Динамо Демьян Третяк проведет следующий сезон в луганской Заре.

Луганский клуб взял футболиста в аренду у киевлян сроком на год.

Защитник является действующим футболистом сборной Украины U-17.

Некоторое время Третьяк провел в загребском Динамо, после чего переехал в Киев.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Манчестер Юнайтед в услугах игрока Динамо.

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Демьян Третяк Заря Луганск Динамо Киев ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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