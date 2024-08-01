Источник: Заря взяла в аренду молодого игрока из Динамо

17-летний защитник Динамо Демьян Третяк проведет следующий сезон в луганской Заре.

Луганский клуб взял футболиста в аренду у киевлян сроком на год.

Защитник является действующим футболистом сборной Украины U-17.

Некоторое время Третьяк провел в загребском Динамо, после чего переехал в Киев.

Ранее сообщалось об интересе со стороны Манчестер Юнайтед в услугах игрока Динамо.