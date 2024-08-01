Украина. Премьер лига01 августа 2024, 09:47 | Обновлено 01 августа 2024, 09:49
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Источник: Заря взяла в аренду молодого игрока из Динамо
Демьян Третяк перешел в луганскую команду на правах аренды на один год
01 августа 2024, 09:47 | Обновлено 01 августа 2024, 09:49
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17-летний защитник Динамо Демьян Третяк проведет следующий сезон в луганской Заре.
Луганский клуб взял футболиста в аренду у киевлян сроком на год.
Защитник является действующим футболистом сборной Украины U-17.
Некоторое время Третьяк провел в загребском Динамо, после чего переехал в Киев.
Ранее сообщалось об интересе со стороны Манчестер Юнайтед в услугах игрока Динамо.
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