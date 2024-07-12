Им интересовался МЮ. Молодой защитник покинет Динамо
Демьяном Третьяком интересуются «Черноморец» и «Полесье»
Украинский защитник киевского «Динамо» Демьян Третьяк покинет клуб летом, сообщает издание Футбол24.
По информации источника, «бело-синие» хотят отдать 17-летнего футболиста в аренду.
Отмечается, что игроком сборной Украины U-17 интересуются 2 клуба Украинской Премьер-лиги: одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Демьян Третьяк является воспитанником Академии «Днепра». После начала войны оказался в системе «Динамо» Загреб. Летом 2023 года подписал контракт с киевским «Динамо». В первом матче второй части сезона против «Металлиста 1925» дебютировал за юношескую команду киевлян.
Ранее сообщалось, что Демьяном Третьяком интересуется английский «Манчестер Юнайтед».
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