Им интересовался МЮ. Молодой защитник покинет Динамо

Украинский защитник киевского «Динамо» Демьян Третьяк покинет клуб летом, сообщает издание Футбол24.

По информации источника, «бело-синие» хотят отдать 17-летнего футболиста в аренду.

Отмечается, что игроком сборной Украины U-17 интересуются 2 клуба Украинской Премьер-лиги: одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Демьян Третьяк является воспитанником Академии «Днепра». После начала войны оказался в системе «Динамо» Загреб. Летом 2023 года подписал контракт с киевским «Динамо». В первом матче второй части сезона против «Металлиста 1925» дебютировал за юношескую команду киевлян.

Ранее сообщалось, что Демьяном Третьяком интересуется английский «Манчестер Юнайтед».