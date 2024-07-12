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  4. Им интересовался МЮ. Молодой защитник покинет Динамо
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 10:24 |
1118
1

Им интересовался МЮ. Молодой защитник покинет Динамо

Демьяном Третьяком интересуются «Черноморец» и «Полесье»

12 июля 2024, 10:24 |
1118
1
Им интересовался МЮ. Молодой защитник покинет Динамо
ФК Динамо Киев. Демьян Третьяк

Украинский защитник киевского «Динамо» Демьян Третьяк покинет клуб летом, сообщает издание Футбол24.

По информации источника, «бело-синие» хотят отдать 17-летнего футболиста в аренду.

Отмечается, что игроком сборной Украины U-17 интересуются 2 клуба Украинской Премьер-лиги: одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Демьян Третьяк является воспитанником Академии «Днепра». После начала войны оказался в системе «Динамо» Загреб. Летом 2023 года подписал контракт с киевским «Динамо». В первом матче второй части сезона против «Металлиста 1925» дебютировал за юношескую команду киевлян.

Ранее сообщалось, что Демьяном Третьяком интересуется английский «Манчестер Юнайтед».

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Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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В заголовку - МЮ, в тексті - Полісся... топ-рівень спортивної журналістики.
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