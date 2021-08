Как закрывается трансферное окно. Самые последние переходы лета. LIVE

31 августа в большинстве ведущих европейских лиг заканчивается дозаявочная кампания. В Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах трансферное окно закрывается 31 августа, в Украине – 3 сентября.

Следите за всеми топ-трансферами последнего дня трансферного окна вместе со Sport.ua!

Главные события последнего дня трансферов в Европе:

23:21. Антуан Гризманн в шаге от возвращения в «Атлетико» Мадрид. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 40 миллионов евро. В ближайшее время о переходе объявят официально.

Вместо Гризманна «Барселона» хочет подписать форварда «Севильи» Люка Де Йонга.

23:10. Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, уходит в аренду в французский клуб «Труа».

Журналист Игорь Бурбас сообщил: «Жерсон все-таки покинул «Динамо». Аренда с правом выкупа в французский «Труа».

31 августа Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Салернитану», но трансфер в клуб Серии A сорвался.

22:40. Лондонский «Челси» взял в аренду полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса за €5 млн, информирует журналист Фабрицио Романо. Испанец согласовал с лондонцами условия личного контракта и скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт.

Официальное объявление ожидается вскоре. «Челси» возьмет Сауля Ньигеса в аренду за €5 млн с правом выкупа игрока за €35 млн. Мадридский клуб ранее хотел оформить полноценный трансфер за €45 или €50 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Сауль Ньигес провел 41 матч и забил 2 гола за «Атлетико». Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €40 млн. В летнее трансферное окно на Сауля, помимо «Челси», претендовали также «Барселона» и «Ливерпуль».

Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. 🔵🤝 #CFC #DeadlineDay



Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE