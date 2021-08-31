Как закрывается трансферное окно. Самые последние переходы лета. LIVE

31 августа в большинстве ведущих европейских лиг заканчивается дозаявочная кампания. В Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах трансферное окно закрывается 31 августа, в Украине – 3 сентября.

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Главные события последнего дня трансферов в Европе:

23:21. Антуан Гризманн в шаге от возвращения в «Атлетико» Мадрид. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа за 40 миллионов евро. В ближайшее время о переходе объявят официально.

Вместо Гризманна «Барселона» хочет подписать форварда «Севильи» Люка Де Йонга.

23:10. Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, уходит в аренду в французский клуб «Труа».

Журналист Игорь Бурбас сообщил: «Жерсон все-таки покинул «Динамо». Аренда с правом выкупа в французский «Труа».

31 августа Жерсон Родригеш в Милане успешно прошел медицинский осмотр для перехода в «Салернитану», но трансфер в клуб Серии A сорвался.

22:40. Лондонский «Челси» взял в аренду полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса за €5 млн, информирует журналист Фабрицио Романо. Испанец согласовал с лондонцами условия личного контракта и скоро прибудет в Лондон, чтобы подписать контракт.

Официальное объявление ожидается вскоре. «Челси» возьмет Сауля Ньигеса в аренду за €5 млн с правом выкупа игрока за €35 млн. Мадридский клуб ранее хотел оформить полноценный трансфер за €45 или €50 млн.

В минувшем сезоне 26-летний Сауль Ньигес провел 41 матч и забил 2 гола за «Атлетико». Соглашение футболиста с «матрасниками» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €40 млн. В летнее трансферное окно на Сауля, помимо «Челси», претендовали также «Барселона» и «Ливерпуль».

Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. 🔵🤝 #CFC #DeadlineDay



Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

22:10. Форвард «Труа» Николай Кухаревич может в ближайшее время перейти в бельгийский «Левен». Речь идет о годичной аренде.

Сейчас Кухаревич уже проходит медобследование в «Левене». Клуб на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Напомним, Кухаревич перебрался в «Труа» из львовского «Руха» нынешним летом. За это время он принял участие в одном матче Лиги 1, проведя на поле 15 минут в игре с ПСЖ.

21:50. Легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, представляющий Люксембург, вероятнее всего, не переедет в Италию, несмотря на слухи о переговорах с «Салернитаной».

Как сообщил известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, время на регистрацию документов по трансферу Родригеша вышло, а «Салернитана» так и не получила необходимых бумаг от «Динамо».

Журналист отмечает, что небольшой шанс на успех все-таки остается. По-видимому, для этого «Салернитане» предстоит доказать, что задержка случилась по причинам, близким к форс-мажорным.

21:35. Английский клуб «Тоттенхэм» сообщил о подписании контракта с защитником Эмерсоном Лейте, ранее выступавшим за «Барселону». Сумма трансфера составила 25 млн евро.

Контракт клуба с 22-летним бразильцем будет действовать до лета 2026 года. Футболист будет играть за «шпор» в футболке под 12-м номером. По неофициальным данным, Эмерсон будет зарабатывать в Лондоне €3 млн в год.

Футболист перешел в «Барселону» из «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за €12 млн. Затем был отдан в аренду в «Бетис» на 2,5 года. В прошлом сезоне за бело-зеленых провел 38 матчей и забил 2 гола. В текущем сезоне, вернувшись из аренды, отыграл за «Барсу» 3 матча.

✍️ We are delighted to announce the signing of Emerson Royal from @FCBarcelona! 🇧🇷



Welcome to Spurs! 🙌 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

20:50. «РБ Лейпциг» официально подписал 18-летнего хавбека «Барселоны» Илаиша Морибу. Контракт рассчитан на 5 лет, до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила примерно 20 млн евро. Ранее Мориба был близок к переходу в «Тоттенхэм». В прошлом сезоне на счету Морибы 1 гол и 3 ассиста в 18 матчах за каталонцев во всех турнирах. В «РБ Лейпциг» он станет заменой Марселю Забитцеру, которой недавно перешел в «Баварию».

20:20. Форвард Сэм Ламмерс продолжит карьеру в Германии. 24-летний нидерландский игрок перешел из «Аталанты» в «Айнтрахт» на правах аренды.

Ламмерс в клубе Бундеслиги будет играть до 30 июня 2022 года под 9-м номером. В Италии он был партнером украинца Руслана Малиновского в линии атаки клуба из Бергамо.

В минувшем сезоне Ламмерс провел 17 матчей и забил 2 гола за «Аталанту». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 6 млн евро.

Gude, Sam Lammers! 😀



Der 24-jährige Mittelstürmer kommt leihweise von @Atalanta_BC nach Frankfurt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2021

19:55. «Реал» официально объявил о подписании 18-летнего хавбека «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинги. Контракт рассчитан на шесть лет.

19:10. «Лидс» усилил свой состав форвардом «Манчестер Юнайтед» Даниэлем Джеймсом. Сегодня, 31 августа, трансфер был объявлен официально.

За 23-летнего валлийца клуб заплатил 28 миллионов евро. Джеймс подписал пятилетний контракт с клубом. В сезоне 2020/21 Джеймс сыграл 22 матча за «Ман Юнайтед», забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

✍️ #LUFC is delighted to 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘭𝘺 confirm the signing of Dan James — Leeds United (@LUFC) August 31, 2021

18:45. 22-летний нигерийский нападающий «Динамо» Бенито отправляется на правах аренды в хорватскую «Горицу». После семи туров «Горица» занимает пятое место в элитном дивизионе Хорватии.



Нигериец перешел в киевский клуб в феврале 2020 года из российского «Тамбова». С тех пор Бенито не смог стать основным игроком «Динамо», только один раз выйдя на поле в чемпионате Украины. Прошлый сезон он провел на правах аренды в донецком «Олимпике».

18:05. Бразильский вингер харьковского «Металлиста» Жонатан Оливейра да Силва (Жо) неожиданно принял решение покинуть команду по личным причинам. В соцсети Instagram бразилец сообщил:

«Я ухожу из «Металлиста» по личным причинам. Спасибо руководству клуба, тренерам, игрокам и болельщикам, которые поддерживали меня на поле и за его пределами. Я буду болеть за этот большой клуб. Может быть, когда-то вернусь сюда с удовольствием. Спасибо, «Металлист». Я ухожу с грустным сердцем. Огромное спасибо».

31-летний бразилец пришел в «Металлист» в феврале 2021 года. За харьковский клуб он сыграл 18 матчей и забил 8 голов.

17:20. 22-летний бразильский нападающий Витиньо стал игроком киевского «Динамо».

Форвард является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаенсе», за который выступал последние четыре сезона. Его контракт с «Динамо» рассчитан на 5 лет.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи. Всего за первую команду «Атлетико Паранаенсе» он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач во всех турнирах.

Витиньо будет заявлен за «Динамо» в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче столичной команды против харьковского «Металлиста 1925» в субботу, 11 сентября.

17:05. «Бенфика» усилила свой состав крайним защитником «Интера» Валентино Лазаро. Португальский клуб арендовал 25-летнего австрийца на год.

В прошлом сезоне Лазаро также был в аренде. Австриец играл за «Боруссию» Менхенгладбах, в составе которой забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

16:40. Нидерландский ПСВ официально сообщил, что полузащитник Мохаммед Ихаттарен продолжит карьеру в «Ювентусе».

Интересы футболиста представляет известный агент Мино Райола. В прошлом сезоне в Нидерландах 19-летний Мохаммед Ихаттарен сыграл 22 матча и забил 3 гола.

Na elf jaar PSV vertrekt Mohamed Ihattaren naar @juventusfc.



Mo, we wensen je alle goeds in Italië 🇮🇹 — PSV (@PSV) August 31, 2021

16:00. Хорватский защитник Марин Понграчич официально стал игроком дортмундской «Боруссии». Футболист перешел из «Вольфсбурга» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.



23-летний хорват перешел в «Вольфсбурга» из «РБ Зальцбурга» в январе 2020 года за 10 млн евро. Сыграл в составе «волков» 23 матча, забил 2 гола.

👋 Der #BVB verpflichtet den kroatischen Nationalspieler Marin #Pongracic. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg für die Saison 2021/22 zu den Schwarzgelben.



ℹ️ https://t.co/nMCMMoXRaz — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2021

14:20. Полтавская «Ворскла» объявила о подписании бразильского форварда Лукаса Рангеля. 26-летний игрок подписал контракт на два года. Рангель ранее выступал за финскую команду КуПС, которая в нынешнем сезоне выбила полтавчан в квалификации Лиги конференций.

Transfermarkt оценивает переход в 250 тысяч евро, но сайт «Ворсклы» указывает, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом. В нынешнем сезоне Рангель успел забить 5 голов в 8 матчах.

13:00. «Ман Юнайтед» официально объявил об оформлении контракта с Криштиану Роналду.

Португалец подписал договор на два сезона с возможностью продления на третий (по схеме 2+1). Во вторник форвард успешно прошел медосмотр.

«Ювентус» получил за 36-летнего Роналду 15 млн евро и может получить еще 8 млн евро бонусами в зависимости от выступлений игрока. Роналду выступал за МЮ с 2003 по 2009 год. Забил 118 голов в 292 матчах. Трижды выиграл АПЛ, 1 кубок Лиги чемпионов, Кубок Англии и два Кубка лиги.

11:05. «Ювентус» после продажи Криштиану Роналду в МЮ в последний день трансферного окна вернул в состав Мойзе Кина. Клуб на официальном сайте объявил об аренде 21-летнего игрока «Эвертона» с обязательством выкупа.

Кин ранее уже выступал за «Ювентус», но был продан в «Эвертон». Минувший сезон на правах аренды провел в ПСЖ, забив 17 голов в 41 матче. Туринская команда неудачно начала сезон Серии A, набрав 1 пункт в двух турах.

✍️ OFFICIAL | Moise Kean returns to Juventus! ⚪️⚫️#WelcomeBackMoise — JuventusFC (@juventusfcen) August 31, 2021

11:00. «Реал» вскоре усилит свой состав молодым хавбеком «Ренна» Эдуардо Камавингой. Французская пресса отмечает, что 18-летний футболист уже проходит медобследование. Стороны близки к завершению сделки. За Камавингу «Реал» заплатит 30 млн евро.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года, но он хочет покинуть клуб уже сейчас. В сезоне 2020/21 Камавинга провел 35 матчей в Лиге 1, забив 1 гол.