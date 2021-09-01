Колумбиец Фалькао продолжит карьеру в Ла Лиге

Форвард Радамель Фалькао будет играть в Испании. 35-летний колумбиец перешел из «Галатасарая» в «Райо Вальекано» на правах свободного агента.

С испанским клубом подписано соглашение на 1 год, плюс есть опция продления еще на год. Веб-портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость игрока в 2,2 млн евро.

Фалькао играл за «Галатасарай» с сентября 2019 года. В минувшем сезоне 2020/21 он провел 18 матчей и забил 9 голов.