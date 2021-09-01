Арсенал отправил Бельерина в Бетис

Этот сезон испанский защитник проведет в Ла Лиге

  • 01.09.2021 07:35
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Арсенал отправил Бельерина в Бетис
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний испанский защитник Эктор Бельерин вернулся на родину. Фланговый футболист перебрался в «Бетис». «Арсенал» отправил Бельерина в аренду. 

Отметим, что Эктор уже играл за «Бетис» с 2011 по 2013-й год, после чего перешел в «Арсенал».

В сезоне 2020/21 испанец сыграл 35 матчей за лондонский клуб, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Ранее «Арсенал» купил японского защитника Такехиро Томиясу.

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Источник — ФК Бетис

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