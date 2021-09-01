Арсенал отправил Бельерина в Бетис

26-летний испанский защитник Эктор Бельерин вернулся на родину. Фланговый футболист перебрался в «Бетис». «Арсенал» отправил Бельерина в аренду.

Отметим, что Эктор уже играл за «Бетис» с 2011 по 2013-й год, после чего перешел в «Арсенал».

В сезоне 2020/21 испанец сыграл 35 матчей за лондонский клуб, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Ранее «Арсенал» купил японского защитника Такехиро Томиясу.