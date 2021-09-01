Арсенал отправил Бельерина в Бетис

26-летний испанский защитник Эктор Бельерин вернулся на родину. Фланговый футболист перебрался в «Бетис». «Арсенал» отправил Бельерина в аренду.
Отметим, что Эктор уже играл за «Бетис» с 2011 по 2013-й год, после чего перешел в «Арсенал».
В сезоне 2020/21 испанец сыграл 35 матчей за лондонский клуб, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
Ранее «Арсенал» купил японского защитника Такехиро Томиясу.
📣 OFICIAL | El #RealBetis incorpora a Héctor Bellerín 😁🔝— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 31, 2021
¡Cuántas ganas teníamos de que llegara este momento, @HectorBellerin! 🆒💚
➡ https://t.co/TJo4bzvDyf pic.twitter.com/fM1LV8Vpbo
Источник — ФК Бетис
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