ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский Арсенал купил защитника за 16 млн евро

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании правого защитника Такехиро Томиясу, который ранее играл за итальянскую «Болонью».

22-летний японец подписал с «канонирами» контракт на 4 года, который будет действовать до лета 2025 года.

По неофициальной информации, за Томиясу лондонский клуб выплатил «Болонье» около 16 млн евро. В прошлом сезоне Такехиро сыграл за итальянскую команду 33 матча и забил 2 гола.

Our new man is 𝗵𝗲𝗿𝗲 😍 — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021

Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021