ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский Арсенал купил защитника за 16 млн евро

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании правого защитника Такехиро Томиясу, который ранее играл за итальянскую «Болонью».
22-летний японец подписал с «канонирами» контракт на 4 года, который будет действовать до лета 2025 года.
По неофициальной информации, за Томиясу лондонский клуб выплатил «Болонье» около 16 млн евро. В прошлом сезоне Такехиро сыграл за итальянскую команду 33 матча и забил 2 гола.
Our new man is 𝗵𝗲𝗿𝗲 😍— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021
Welcome to The Arsenal, Takehiro Tomiyasu 🇯🇵 pic.twitter.com/trL4Wq7zXW— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021
We can confirm our 𝗻𝗲𝘄 signings 𝗻𝗲𝘄 number! 🔢👇— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2021
Источник — ФК Арсенал Лондон
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