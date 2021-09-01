ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский Арсенал купил защитника за 16 млн евро

Такехиро Томиясу подписал контракт с клубом АПЛ до лета 2025 года

  • 01.09.2021 01:31
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ОФИЦИАЛЬНО. Лондонский Арсенал купил защитника за 16 млн евро
© ФК Арсенал Лондон. Такехиро Томиясу

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании правого защитника Такехиро Томиясу, который ранее играл за итальянскую «Болонью».

22-летний японец подписал с «канонирами» контракт на 4 года, который будет действовать до лета 2025 года.

По неофициальной информации, за Томиясу лондонский клуб выплатил «Болонье» около 16 млн евро. В прошлом сезоне Такехиро сыграл за итальянскую команду 33 матча и забил 2 гола.

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Источник — ФК Арсенал Лондон

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