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Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:45 |
58
0

Кривбасс подписал долгосрочные контракты с футболистами U-19

Генеральный директор Владимир Баенко сообщил о продлении сотрудничества

11 марта 2025, 14:45 |
58
0
Кривбасс подписал долгосрочные контракты с футболистами U-19
ФК Кривбасс

ФК «Кривбасс» подписал новые долгосрочные контракты с молодыми футболистами, в том числе игроками юношеской команды U-19. Об этом сообщили на официальном сайте криворожского клуба.

Соглашение подписали полузащитники – 17-летний Александр Каменский, 18-летние Ярослав Шевченко, Тимур Бутенко и Илья Каплунов, а также 19-летние форварды Назар Попов и Владимир Мулык.

«Кривбасс» продолжает работать на перспективу. Мы пролонгировали сделки с нашими молодыми игроками. Надеюсь, в ближайшем будущем все эти футболисты составят скелет главной команды.

Шевченко, Каменский и Бутенко уже успели дебютировать за «Кривбасс» в официальных матчах, а Каплунов и Попов неоднократно попадали в заявку главной команды на матчи УПЛ. Поздравляем талантливых футболистов, воспитанников красно-белых с продлением контрактов и желаем профессионального развития в дальнейшем», – сообщил генеральный директор Владимир Баенко.

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Кривбасс Кривой Рог Владимир Баенко Ярослав Шевченко трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Кривбасс
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